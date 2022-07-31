Первопроходец для Зинченко. Как Лужный встретился с предвзятостью в Арсенале, но помог характер

В 2017-м авторитетное издание Goal.com внесло Олега Лужного в список худших трансферов "Арсенала" в истории. Логика следующая: за возрастного украинца было заплачено более 2 миллионов фунтов стерлингов, он не вытеснил из обоймы Ли Диксона и не стал железобетонным игроком основы.

Претензии спорны и их можно опровергнуть, если понимать, зачем Олег Романович в свое время был приглашен на Туманный Альбион. Заметим, что с переходом Александра Зинченко в "Арсенал" и среди украинской аудитории появились те, кто тоже поставил под сомнение заслуги Лужного — мол, 110 матчей, проведенных в течение четырех сезонов на "Хайбери", не является мерилом качества. Учитывая это, вашему вниманию ретроспектива - вспоминаем, как Лужный выступал в красной футболке.

Лужного хотели, но встретили без пиетета

История появления игрока в "Арсенале" хорошо известно - во второй половине 90-х "Динамо" гремело на всю Европу, чем привлекло внимание многих клубов. Покупать из постсоветского пространства опасались из-за неумения адаптироваться к реалиям развитого капитализма, однако перформанс Шевченко-Реброва в Лиге чемпионов превосходил риски. Лужный, учитывая особенности позиции, не вызвал увлекательное "вау" среди болельщиков, не слишком знакомых с украинским футболом, но точно не уступал своим "динамовским" коллегам в эффективности.

Сезон 1998/99 стал красноречивым — все мы помним, как "бело-синие" чуть не прорвались в финал ЛЧ. Отдельный эпизод - борьба с "Арсеналом", в результате которой подопечные Валерия Лобановского помешали сопернику преодолеть групповой барьер. Если в Лондоне была установлена ​​боевая ничья 1:1, то Киев увидел убедительную победу 3:1. Причем Лужный не только поспособствовал развитию атаки – ассистировал Александру Головко в третьем мяче, но и отлично проявил себя в защите – наглухо перекрыл Марка Овермарса.

В 2015-м нидерландец, на тот момент технический директор "Аякса", вспомнил перипетии встречи: "Тот матч я хорошо помню, ведь на фланге мне противостоял Олег Лужный - самый сильный на то время защитник. Если бы он и сейчас играл, то я б с радостью подписал его в "Аякс".

И это отнюдь не пустые слова – Овермарс, за которого "Барселона" в 2000-м выложила почти 30 миллионов евро, не знал, как справиться с уроженцем Сихова. В еще большем восторге находился Арсен Венгер, он понял с финальным свистком — Лужный должен оказаться в северной части Лондона.

Ради этого пришлось выдержать конкуренцию – "канониры" были не единственными, кто надеялся приобрести 30-летнего исполнителя. "Я помню, как у меня был выбор между "Ньюкаслом", "Вест Хэмом", "Мидлсбро" и "Арсеналом". Я играл против "Арсенала" в Лиге чемпионов, немного знал о клубе и Лондоне, поэтому было легко принять" соответствующее решение", - рассказал Олег Романович.

Арсен Венгер руководствовался несколькими причинами: искал замену 35-летнему Ли Диксону, а также готовился к новому формату Лиги чемпионов, предусматривающему создание двух групповых этапов. Увеличение количества поединков в еврокубках, плотность календаря АПЛ и других внутренних турниров вынудили Венгера выйти на трансферный рынок.

"Никто не может реально оценить влияние еженедельной игры в еврокубках. Ротация состава будет необходима. Это будет очень физически тяжело и конкуренция за место в старте будет больше", - пояснил француз.

В мае 1999-го Олег Лужный прибыл в столицу Великобритании. Венгер провел предварительную консультацию с Шандором Варгой и знал, на что следует рассчитывать: "динамовец" точно не расценивался в качестве первой скрипки, однако имел ряд добродетелей, которые помогли бы "Арсеналу" на длительной дистанции. Вот что сказал тренер перед приездом фулбека:

"Олег является важным дополнением к нашей команде. Он качественный защитник с огромным опытом как на международном, так и клубном уровнях. Крайне важно, чтобы мы продолжали укреплять коллектив, и несомненные способности Олега сделают его большим преимуществом для клуба. Он первое летнее подписание, которое нас усилит. Он является игроком высочайшего качества, и цена была правильной. У нас есть деньги, которые можно потратить, но важно не то, сколько вы тратите, а то, насколько хороших игроков вы покупаете".

Если честно, в риторике Венгера ощущался элемент оправдания. Дело в том, что не все разделяли его оптимизм: да, Лужный был высококвалифицированным футболистом, но как он адаптируется к реалиям Премьер-лиги? Возраст, незнание языка, бытовые нюансы – на бумаге возникла куча проблем.

Так что газеты приняли украинца с определенной прохладой - например, Independent назвал защитника "хорошей" покупкой Венгера, а также подчеркнул, что "Ли Диксону не придется потеть". Статья не обошла фактор изменений в ЛЧ, однако осторожно отреагировала на саму персону Лужного. И некоторое время она была верна.

Лужный и эксперименты Венгера

В первом полугодии Олег Романович преимущественно сидел на скамейке запасных — новогодние праздники он встретил с 13 матчами (848 минут) в активе. Пропущен почти весь групповой раунд ЛЧ, отсутствие регулярной практики в сентябре-ноябре — такое развитие событий никак не внушало оптимизма.

Шандор Варга вспомнил, что как раз тогда Лужный всерьез задумался, чтобы покинуть "Хайбери":

"Одно время Лужный перестал попадать в основной состав, присел на скамейку. Звонит: "Шандор, куда я... попал?! Надо валить отсюда". Я говорю: "А ты посмотри налево, направо. Там лучший бомбардир чемпионата мира Шукер сидит. Там Овермарс, Кану, Бергкамп даже садится. Ты не в самой плохой компании сидишь! Это раз. А во-вторых, тебя "Динамо" списывало как ветерана, а тут ты самый молодой и прогрессирующий защитник". Он задумался: а ведь правда, вся оборона – на два-три года старше".

Здесь есть рациональное зерно - Ли Диксон, Найджел Винтерберн (по 35 лет), Тони Адамс и Мартин Киоун (по 32 года) не моложе и на их фоне украинец выглядел еще тем молодцом (другое дело, что это не помешало Диксону продержаться до 2002-го).

И не сказать, что Лужный не отвечал требованиям АПЛ (особенно после тренировок Лобановского), но даже ему, такому опытному игроку, требовалось время. Журналисты быстро вспомнили неудачный опыт Александра Евтушка в "Ковентре Сити", намекали на вероятный провал, однако Венгер лишь отмахнулся от критики.

"Мы довольны Олегом. Каждому новичку мы даем пол года на адаптацию. Эти полгода ему понадобились, чтобы выучить английский. Украинцу в новой среде довольно трудно. Например, француз выучит иностранный язык гораздо быстрее. Но Лужный обладает качествами, которыми Украина должна гордиться - он всегда готов к бою. Наша команда уважает его за ум, а также за то, как он отработал на позиции центрального защитника, когда нам нужен был», — подчеркнул коуч.

Британские таблоиды, знакомя Лужного с болельщиками, указали, что футболист может расположиться в полузащите - очевидно, так отреагировали на любовь Олега Романовича к подключениям в атаке. Вэнгер точно не пробовал игрока в средней линии поля, но переквалифицировал в центрбека и при необходимости отправлял на левый фланг.

Такие пертурбации были обусловлены кадровыми моментами, а в 2001-м и появлением Лорана, приобретенного у "Мальорки" за почти 11 миллионов евро. Уже не Лужный, а именно камерунец был назван преемником Диксона (и справился с задачей — принял участие в 241 матче). Однако это не значит, что украинец служил затычкой, которой Арсен банально латал дыры — Олег Романович считался достойной боевой единицей, много пахал и впоследствии заслужил красноречивое прозвище "Конь".

Предварительно Лужный научился выдерживать линию обороны, как этого требовал Венгер — это тоже послужило причиной, почему наш соотечественник не заиграл сразу.

"Тысячи раз на тренировках мы бегали как по нитке, вперед-назад, влево-вправо, пока наконец я освоился. В официальных же матчах поначалу было очень сложно: скорости в Англии страшные. Рот раскрыл, гаву поймал — все. Соперник уже организовывал выход один на один с вратарем. В нашем футболе в этом случае тебя всегда страховал задний защитник, а в "Арсенале" такого человека не было. Слава Богу, со временем привык", - резюмировал Олег Романович.

Четыре сезона, 110 поединков, статус приближенного к основе – это совсем неплохо в предпенсионном возрасте. Главное, с какой вдохновенной самоотдачей Лужный провел этот период — никаких нареканий со стороны тренера, только акцент, сделанный на положительных качествах. Неужели это плохо? Повторимся: "Арсенал" брал исполнителя, чей профессиональный возраст был логически ограничен, и тот выжал из себя все, прежде чем в 2003 присоединился к "Вулверхэмптону". Лужного любили болельщики и уважали партнеры, он молча трудился и заслуженно выиграл трофеи – чемпионство, два кубка и столько же Суперкубков Англии.

Свою последнюю награду фулбек завоевал в прощальной игре за "Арсенал" - появился в финале кубка Англии-2003 против "Саутгемптона". Как отмечают очевидцы событий, Лужный выступил очень уверенно и, как итог, повлиял на ход поединка — лондонцы победили 1:0 (гол в активе Пиреса). В конце концов украинца признали лучшим во встрече — таким образом была поставлена ​​символическая, но вполне справедливая точка в отношениях между игроком и клубом.

"Кубок УЕФА, в финал которого мы попали в 2000-м году, а затем сезон с победным дублем были одними из лучших времен в моей карьере. Я наслаждался каждым годом, это было самое счастливое время в моей жизни. У нас были отличные игроки и замечательные игроки. Лучший тренер с отличным персоналом. Арсен Венгер все объяснял футболистам, что он хочет от них. Он был умным тренером", - подытожил Лужный.

Затем Олег Романович перебрался в "Вулверхэмптон", с которым не продемонстрировал ничего особенного. Но когда в декабре "волки" посетили "Хайбери", то фанаты хозяев затянули знакомую фамилию: "Л-у-у-у-жный". Что может быть прекраснее?

Болельщики уважали Лужного, потому что он, пусть и будучи украинцем, отлично подходил английскому футболу - на рубеже тысячелетий еще ценились защитники брутального типажа. Поэтому о каком провале идет речь? Вы попробуйте после 30-ти влиться в малознакомую страну и понравиться прихотливой публике — для этого нужен небывалый характер. И у Лужного он был.

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