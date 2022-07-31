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Умер экс-тренер лондонских Арсенала и Тоттенхэма Терри Нил
За семь лет с канонирами выиграл Кубок Англии, а также дважды выходил в финал турнира
Фото: The Guardian
Бывший главный тренер лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также сборной Северной Ирландии Терри Нил умер в возрасте 80 лет. Главным достижением коуча были три подряд выхода в финал Кубка Англии.
Игровую карьеру Нил начал в "Арсенале" в 1960, он также играл в академии клуба. За лондонскую команду Терри отыграл 241 матч за 10 лет, выступая на позиции центрбека. В 1970 году перешел в "Халл Сити" на должность играющего тренера, на которой провел еще 103 матча за четыре года.
После "Халла" перешел в "Тоттенхэм", где провел два сезона, с 1975 по 1976. Далее Терри Нил вернулся тренировать главного соперника "шпор", "Арсенал". С лондонской командой он трижды за семь лет выходил в финал Кубка Англии (в 1979 победил), а также один раз в финал Кубка обладателей кубков.
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