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Криштиану Роналду – в стартовом составе МЮ на матч с Райо Вальекано

Англия
(1 голосов)

Португалец не присутствовал в заявке на последние пять матчей клуба

Криштиану Роналду – в стартовом составе МЮ на матч с Райо Вальекано

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был включен в стартовый состав на предстоящий товарищеский матч команды против "Райо Вальекано". Португалец попал в заявку клуба впервые за последние пять игр.

Ранее сообщалось о желании форварда покинуть "Ман Юнайтед" ради выступлений в Лиге Чемпионов. Среди претендентов на Роналду назывались многочисленные клубы, среди них: "Рома", мадридский "Атлетико", "Челси" и прочие.

Стартовый состав "МЮ" на предстоящий матч против "Райо Вальекано":

Том Хитон - Алекс Теллес, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Итан Лэрд - Джеймс Гарнер, Донни ван де Бек, Кристиан Эриксен - Таит Чонг, Алехандро Гарначо, Криштиану Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Райо Вальекано (Мадрид)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2022 в 19:44
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