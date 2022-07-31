Криштиану Роналду – в стартовом составе МЮ на матч с Райо Вальекано

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был включен в стартовый состав на предстоящий товарищеский матч команды против "Райо Вальекано". Португалец попал в заявку клуба впервые за последние пять игр.

Ранее сообщалось о желании форварда покинуть "Ман Юнайтед" ради выступлений в Лиге Чемпионов. Среди претендентов на Роналду назывались многочисленные клубы , среди них: "Рома", мадридский "Атлетико", "Челси" и прочие.

Стартовый состав "МЮ" на предстоящий матч против "Райо Вальекано":

Том Хитон - Алекс Теллес, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Итан Лэрд - Джеймс Гарнер, Донни ван де Бек, Кристиан Эриксен - Таит Чонг, Алехандро Гарначо, Криштиану Роналду.