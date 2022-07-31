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Криштиану Роналду – в стартовом составе МЮ на матч с Райо Вальекано
Португалец не присутствовал в заявке на последние пять матчей клуба
Фото: Sports Illustrated
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду был включен в стартовый состав на предстоящий товарищеский матч команды против "Райо Вальекано". Португалец попал в заявку клуба впервые за последние пять игр.
Ранее сообщалось о желании форварда покинуть "Ман Юнайтед" ради выступлений в Лиге Чемпионов.
Стартовый состав "МЮ" на предстоящий матч против "Райо Вальекано":
Том Хитон - Алекс Теллес, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Итан Лэрд - Джеймс Гарнер, Донни ван де Бек, Кристиан Эриксен - Таит Чонг, Алехандро Гарначо, Криштиану Роналду.
???? Presenting today's team news...#MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 31, 2022
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