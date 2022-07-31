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Игрок сборной Бельгии перешел в Ноттингем Форест. Это уже 12 новичок клуба за лето
Штутгарт получил около 13 миллионов фунтов за Ореля Мангаля
Фото: Sport/Voetbalmagazine
"Ноттингем Форест" объявил о подписании контракта с еще одним игроком, уже двенадцатым за это лето. Им стал полузащитник "Штутгарта" Орель Мангаля. Как сообщает ВВС, бельгиец обошелся клубу-новичку АПЛ в 12.7 миллионов фунтов.
Игрок национальной сборной Бельгии Мангаля стал двенадцатым игроком, присоединившимся к "Ноттингему" в текущее трансферное окно. Всего клуб потратил около 87 миллионов евро.
Ранее клуб приобрел Тайво Авоньи из "Униона Берлин", Неко Вильямса из "Ливерпуля", Муссу Ниакате из "Майнца", Юлиана Бьянконе из "Труа", Омара Ричардса из "Баварии", Льюиса О`Браена и Харри Тоффоло из "Хаддерсфилда", Джесси Лингарда и Дина Хэндерсона из "МЮ", Уэйна Хэннесси из "Бернли" и Джонатана Панцо из "Ковентри".
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