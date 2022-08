Арсенал получил предложение от Галатасарая по Торрейре. Хотят срочно продать

"Галатасарай" направил "Арсеналу" предложение по покупке полузащитника Лукаса Торрейры, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" готовы принять предложение и продать хавбека.

Arsenal have received Galatasaray proposal for Lucas Torreira. It would be a permanent deal, waiting for the player to agree on personal terms. ???????????????????? #AFC Arsenal are prepared to accept and sell Torreira immediately. pic.twitter.com/QDK2oiUdvG

Стороны ждут, пока полузащитник согласиться на условия личного контракта и готовы оформлять сделку. Соглашение рассчитано до 2026 года.

Журналист Николо Скира сообщает, что турки опередили "Валенсию" и "Сампдорию" в гонке за 26-летнего уругвайца.

Lucas #Torreira is one step away to #Galatasaray from #Arsenal on a permanent deal. Agreed personal terms for a contract until 2026. Gala have overtaken Sampdoria and Valencia since last Friday as I reported in the last hours. #transfers https://t.co/EHdAsNhkJa