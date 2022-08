Одноклубник для украинца. Брентфорд подпишет датского вингера, год назад зажигавшего на Евро

Английский "Брентфорд" таки нашел игрока на левое крыло атаки. Правда речь идет не о Михаиле Мудрике.

Состав "пчел" пополнит 22-летний датчанин Миккель Дамсгард. За его переход, по данным Джанлуки ди Марцио, англичане выложат 20 миллионов евро.

#Damsgaard is getting closer to @BrentfordFC. €20m bid add-ons included. @sampdoria expected to say yes. #transfermarket @SkySport @SkySports ⏳️