Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник для украинца. Брентфорд подпишет датского вингера, год назад зажигавшего на Евро
А мог быть Мудрик
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Брентфорд" таки нашел игрока на левое крыло атаки. Правда речь идет не о Михаиле Мудрике.
Состав "пчел" пополнит 22-летний датчанин Миккель Дамсгард. За его переход, по данным Джанлуки ди Марцио, англичане выложат 20 миллионов евро.
#Damsgaard is getting closer to @BrentfordFC. €20m bid add-ons included. @sampdoria expected to say yes. #transfermarket @SkySport @SkySports ⏳️— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2022
Дамсгаард зажег в составе сборной Дании на Евро-2020, когда забил два гола и отдал голевую в пяти играх. Правда последний клубный сезон у него получился смазанным - ноль результативных действий в 12-ти играх и много пропущенных игр из-за травмы бедра.
Напомним, что летом состав "Брентфорда" пополнил украинец Егор Ярмолюк.
Популярное сейчас
- Михалик: Я был готов к хейту - понимал, что могу заработать в россии и напрямую помочь ВСУ
- Первопроходец для Зинченко. Как Лужный встретился с предвзятостью в Арсенале, но помог характер
- Еврокубки с участием Динамо и Зари, старт трех ТОП-чемпионатов. Расписание футбола на неделю
- Четыре гола за девять минут. Арсенал с Зинченко разгромил Севилью, первое поражение МЮ при тен Хаге
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ