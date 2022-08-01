Одноклубник для украинца. Брентфорд подпишет датского вингера, год назад зажигавшего на Евро

Английский "Брентфорд" таки нашел игрока на левое крыло атаки. Правда речь идет не о Михаиле Мудрике.

Состав "пчел" пополнит 22-летний датчанин Миккель Дамсгард. За его переход, по данным Джанлуки ди Марцио, англичане выложат 20 миллионов евро.

Дамсгаард зажег в составе сборной Дании на Евро-2020, когда забил два гола и отдал голевую в пяти играх. Правда последний клубный сезон у него получился смазанным - ноль результативных действий в 12-ти играх и много пропущенных игр из-за травмы бедра.

Напомним, что летом состав "Брентфорда" пополнил украинец Егор Ярмолюк.