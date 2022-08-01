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Челси готов заплатить за Кукурелью запрашиваемую Брайтоном сумму
"Синие" не остануться без защитников
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья согласился на переход в "Челси", сообщает The Guardian. "Синие" готовы заплатить запрашиваемые за испанца 50 миллионов фунтов.
Об этом "Челси" уже сообщили "Брайтону".
В то же время "чайки" отклонили несколько предложений "Сити" и, похоже, прекратили с ними переговоры, о чем
Напомним, что "Сити" изначально отказывался платить за левого защитника 50 миллионов фунтов. "Горожане" надеялись договориться и сбить цену на испанца.
В минувшем сезоне воспитанник "Барселоны" сыграл 38 матчей за "Манчестер Сити" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 28 миллионов евро.
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