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Челси готов заплатить за Кукурелью запрашиваемую Брайтоном сумму

Англия
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"Синие" не остануться без защитников

Челси готов заплатить за Кукурелью запрашиваемую Брайтоном сумму

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья согласился на переход в "Челси", сообщает The Guardian. "Синие" готовы заплатить запрашиваемые за испанца 50 миллионов фунтов.

Об этом "Челси" уже сообщили "Брайтону".

В то же время "чайки" отклонили несколько предложений "Сити" и, похоже, прекратили с ними переговоры, о чем сообщает BBC.

Напомним, что "Сити" изначально отказывался платить за левого защитника 50 миллионов фунтов. "Горожане" надеялись договориться и сбить цену на испанца.

В минувшем сезоне воспитанник "Барселоны" сыграл 38 матчей за "Манчестер Сити" и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 28 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Марк Кукурелья
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Источник:
theguardian.com

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