Игроки АПЛ хотят перестать преклонять колено перед каждым матчем. Теряется значение

Капитаны команд АПЛ провели встречу, на которой обсуждалось преклонение колена в поддержку борьбы с расизмом перед каждым матчем, сообщает Daily Mail. Игроки считают, что акция могла потерять значение.

В то же время, капитаны поддержали идею о преклонении колена перед некоторыми матчами, например, наиболее популярными на телевидении. Как вариант – обсуждать вопрос перед каждой игрой.

На этой неделе снова пройдет встреча, на которой капитаны обсудят этот вопрос.