  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игроки АПЛ хотят перестать преклонять колено перед каждым матчем. Теряется значение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки АПЛ хотят перестать преклонять колено перед каждым матчем. Теряется значение

Англия
(1 голосов)

Какая логика?

Игроки АПЛ хотят перестать преклонять колено перед каждым матчем. Теряется значение

Фото: twitter.com/premierleague

Новина українською

Капитаны команд АПЛ провели встречу, на которой обсуждалось преклонение колена в поддержку борьбы с расизмом перед каждым матчем, сообщает Daily Mail. Игроки считают, что акция могла потерять значение.

В то же время, капитаны поддержали идею о преклонении колена перед некоторыми матчами, например, наиболее популярными на телевидении. Как вариант – обсуждать вопрос перед каждой игрой.

На этой неделе снова пройдет встреча, на которой капитаны обсудят этот вопрос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ black lives matter
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде