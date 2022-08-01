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Игроки АПЛ хотят перестать преклонять колено перед каждым матчем. Теряется значение
Какая логика?
Фото: twitter.com/premierleague
Капитаны команд АПЛ провели встречу, на которой обсуждалось преклонение колена в поддержку борьбы с расизмом перед каждым матчем, сообщает Daily Mail. Игроки считают, что акция могла потерять значение.
В то же время, капитаны поддержали идею о преклонении колена перед некоторыми матчами, например, наиболее популярными на телевидении. Как вариант – обсуждать вопрос перед каждой игрой.
На этой неделе снова пройдет встреча, на которой капитаны обсудят этот вопрос.
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