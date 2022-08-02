  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду хочет уйти из МЮ до первого тура АПЛ. Осталось 5 дней
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду хочет уйти из МЮ до первого тура АПЛ. Осталось 5 дней

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Мендеш пытался предложить португальца даже "Барселоне"

Роналду хочет уйти из МЮ до первого тура АПЛ. Осталось 5 дней

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб до 7 августа – первого тура АПЛ с "Брайтоном", сообщает AS. Никто из "Барселоны", "Атлетико", "Челси", "Баварии" и "Наполи" не заинтересован в португальце.

Всем этим клубам агент Криштиану Мендеш пытался предложить услуги своего игрока.

Источник отмечает, что португальцу все же придется начать сезон в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Он боится, что Месси сократит отставание по голам в турнире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Барселона Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде