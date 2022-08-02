Роналду хочет уйти из МЮ до первого тура АПЛ. Осталось 5 дней

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб до 7 августа – первого тура АПЛ с "Брайтоном", сообщает AS. Никто из "Барселоны", "Атлетико", "Челси", "Баварии" и "Наполи" не заинтересован в португальце.

Всем этим клубам агент Криштиану Мендеш пытался предложить услуги своего игрока.

Источник отмечает, что португальцу все же придется начать сезон в "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Он боится, что Месси сократит отставание по голам в турнире.