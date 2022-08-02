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Роналду хочет уйти из МЮ до первого тура АПЛ. Осталось 5 дней
Мендеш пытался предложить португальца даже "Барселоне"
Фото: twitter.com/Cristiano
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб до 7 августа – первого тура АПЛ с "Брайтоном", сообщает AS. Никто из "Барселоны", "Атлетико", "Челси", "Баварии" и "Наполи" не заинтересован в португальце.
Всем этим клубам агент Криштиану Мендеш пытался предложить услуги своего игрока.
Источник отмечает, что португальцу все же придется начать сезон в "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть клуб, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Он боится, что Месси сократит отставание по голам в турнире.
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