Остается надолго. Ливерпуль продлил контракт с португальским форвардом

Английский "Ливерпуль" продлил контракт с очередным футболистом.

Новую подпись в контракте поставил португалец Диогу Жота. По данным официального сайта "красных", форвард останется в команде до лета 2027-го года.

He's a lad from Portugal…???? pic.twitter.com/Z8o3AQvhEi — Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022

Жота перешел "под крыло Клоппа" летом 2020-го за 45 миллионов евро. С того времени португальский голеадор совершил 43 результативных действия (34+9) в 85-ти играх.

Улучшить свою статистику за "Ливерпуль" Жота сможет уже в субботу, шестого августа - в первом туре АПЛ "красные" сыграют против "Фулхэма".