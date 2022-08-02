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Остается надолго. Ливерпуль продлил контракт с португальским форвардом

Англия
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Он забивает, и забивает немало

Остается надолго. Ливерпуль продлил контракт с португальским форвардом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ливерпуль" продлил контракт с очередным футболистом.

Новую подпись в контракте поставил португалец Диогу Жота. По данным официального сайта "красных", форвард останется в команде до лета 2027-го года.

Жота перешел "под крыло Клоппа" летом 2020-го за 45 миллионов евро. С того времени португальский голеадор совершил 43 результативных действия (34+9) в 85-ти играх.

Улучшить свою статистику за "Ливерпуль" Жота сможет уже в субботу, шестого августа - в первом туре АПЛ "красные" сыграют против "Фулхэма".

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В статье: Ливерпуль Диогу Жота
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