Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остается надолго. Ливерпуль продлил контракт с португальским форвардом
Он забивает, и забивает немало
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" продлил контракт с очередным футболистом.
Новую подпись в контракте поставил португалец Диогу Жота. По данным официального сайта "красных", форвард останется в команде до лета 2027-го года.
He's a lad from Portugal…???? pic.twitter.com/Z8o3AQvhEi— Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022
Жота перешел "под крыло Клоппа" летом 2020-го за 45 миллионов евро. С того времени португальский голеадор совершил 43 результативных действия (34+9) в 85-ти играх.
Улучшить свою статистику за "Ливерпуль" Жота сможет уже в субботу, шестого августа - в первом туре АПЛ "красные" сыграют против "Фулхэма".
Популярное сейчас
- Источник: форвард киевского Динамо подписал полноценный контракт с луганской Зарей
- Сегодня Днепр-1 узнает соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
- Кандидат на левый фланг Динамо, еще один претендент на Мудрика. Главные новости за 1 августа
- Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
- Блогер из Днепра устроил красивую акцию для сбора средств на нужды ВСУ