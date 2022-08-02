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Тухель не против трансфера Де Йонга. Челси сделает предложение в скором времени

Англия
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(2 голосов)

А долги кто выплатит?

Тухель не против трансфера Де Йонга. Челси сделает предложение в скором времени

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Челси" сделает предложение о трансфере полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга в ближайшие дни, сообщает Mundo Deportivo. Полузащитника хочет в первую очередь новый совладелец клуба Тодд Боэли.

Отмечается, что главный тренер "синих" Томас Тухель не просил покупать полузащитника, но он не станет возражать, если удастся договориться о трансфере.

В клубе следят за ситуацией вокруг игрока и знают, что он отказывается переходить в "МЮ". Для клуба не будут проблемой ни сумма трансфера, ни зарплата хавбека.

Сам полузащитник предпочел бы переход в "Челси", а не "МЮ", несмотря на старое знакомство с Тен Хагом и многими игроками, которые перешли из "Аякса". "Синие" выступают в Лиге чемпионов и Лондон игроку нравится больше, чем Манчестер.

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В статье: Барселона Томас Тухель Челси (Лондон) Френки де Йонг
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (17)
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Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 20:06
А где Витёк? Панове, вы Витька не видели? Маленький такой, жёлтенький, в красной пи@арке. Хотел с ним посмеяться вместе, а его всё нет и нет.
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0
-1
Мессі555млнЛОЯЛЬ0СТІ (Portalegre)
02.08.2022 в 20:01
Зазначається, що головний тренер "синіх" Томас ТуХель не просив купувати Френкі де Йонга, але він не заперечуватиме () якщо вдасться домовитися про трансфер. бла-бла-ла... можна статтю усю далі не читати, адже СЕНС статті та всієї СИТУАЦІЇ описано чотирма чарівними словами(): А БОРГИ ХТОСЬ ВИПЛАТИТЬ? ВІВА БАРСЕЛОНА = 1.5 МЛРД ЄВРО!!! А нещасні 20 млн старанному голландцю і НЕ В ЗМОЗІ ВИПЛАТИТИ...!!! АХААХАХ
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+1
0
Мессі555млнЛОЯЛЬ0СТІ (Portalegre)
02.08.2022 в 20:05
мій живіт...оо-й... давно я так не сміявся... аж просльозився...
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+1
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:14
А долги кто выплатит? Дык вот Челси и выплатит.
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0
-4
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Крістофер (Луцьк)
02.08.2022 в 19:29
Ти вчора так і не відповів, яка пенсія у твоєї матері? Якщо на вас двох там виходить менше 5000, можу організувати, що кожного місяця до кінця року буде приходити в районі 1500. Це не багато, але мені здається тобі обирати не доводиться. Жарти жартами, але може хоч до неї перестаниш лізти, коли "власні" кишенькові гроші з'являться.
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+3
-1
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Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:36
Заткни свои 1500 себе в пердало. Витёк, ты чего с базара съезжаешь? Давай про футбол. Про де Йонга например, про долги Барсы ему и т. д.
0
-3
avatar
Крістофер (Луцьк)
02.08.2022 в 19:38
Дурню, візьми калькулятор і помнож на 5. До кінця року 5 місяців. Якщо сциш тут щось писати і робити онлайн, я скажу тобі куди зайти, що принести і що сказати. Заодне скажеш, що від мене.
+3
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:44
Шо, сказать, шо я от Ротшильда?
0
-2
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:53
Ты Витёк мне лучше 20000 гривень вышли, которые ты тут мне прилюдно обещал и своё слово не сдержал, в отличии от меня. И тогда ты больше не петух на сайте, а нормальный за базар отвечающий пацан. Учитывая, шо сейчас идёт война можешь выслать пока 10000 гривень, остальное после войны.
0
-2
avatar
Крістофер (Луцьк)
02.08.2022 в 19:55
Ротшильд, Вітя, 20000... Я тобі про що пишу? Ти в адекваті?
0
-2
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:57
Витёк, не гони лебедей, это же ты, ну шо ты в самом деле, ну.
0
-2
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 20:00
Если ты не Витя, то пошёл ты тогда нах. Я базарю только с Витьком.
0
-2
avatar
Крістофер (Луцьк)
02.08.2022 в 20:03
Я Кова. Вітя буде трохи пізніше. Заходь з Дурдома, погутаримо.
+1
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 20:10
Заходи из Дурдома?... Это, кто ж ещё в дурдоме то, интересно мне знать.
0
-1
avatar
Крістофер (Луцьк)
02.08.2022 в 20:15
Не придурюйся. Ти так Доктора називаєш. І в тебе так бомбить що ти з його аккаунту почав строчит брєд..
0
0
Мессі555млнЛОЯЛЬ0СТІ (Portalegre)
02.08.2022 в 19:48
Крістофер (Луцьк) "Це не багато, але мені здається тобі обирати не доводиться. Жарти жартами, але може хоч до неї перестаниш лізти, коли "власні" кишенькові гроші з'являться." барсодрочіус впав в кому від щастя... скільки привалило баб...ла
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+1
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
02.08.2022 в 19:11
Ну, шо Витёк, побакланим?
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0
-4

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