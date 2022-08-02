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Тухель не против трансфера Де Йонга. Челси сделает предложение в скором времени
А долги кто выплатит?
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Челси" сделает предложение о трансфере полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга в ближайшие дни, сообщает Mundo Deportivo. Полузащитника хочет в первую очередь новый совладелец клуба Тодд Боэли.
Отмечается, что главный тренер "синих" Томас Тухель не просил покупать полузащитника, но он не станет возражать, если удастся договориться о трансфере.
В клубе следят за ситуацией вокруг игрока и знают, что он отказывается переходить в "МЮ". Для клуба не будут проблемой ни сумма трансфера, ни зарплата хавбека.
Сам полузащитник предпочел бы переход в "Челси", а не "МЮ", несмотря на старое знакомство с Тен Хагом и многими игроками, которые перешли из "Аякса". "Синие" выступают в Лиге чемпионов и Лондон игроку нравится больше, чем Манчестер.
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