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Сити попытается подписать левого защитника Андерлехта
Кукурелья едет в "Челси"?
Фото: twitter.com/rscanderlecht
"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания левого фуллбека "Андерлехта" Серхио Гомеса в случае неудачи с трансфером Кукурельи из "Брайтона" , сообщает GSFN со ссылкой на AS.
Отмечается, что "горожане" уже связались со стороной "Андерлехта".
Гомес является воспитанником "Барселоны" и считается одним из лучших крайних испанских защитников. Серхио регулярно выходит в основе сборной Испании U-21.
В прошлом сезоне 21-летний защитник провел за "Андерлехт" 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.
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