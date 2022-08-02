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Сити попытается подписать левого защитника Андерлехта

Англия
(1 голосов)

Кукурелья едет в "Челси"?

Сити попытается подписать левого защитника Андерлехта

Фото: twitter.com/rscanderlecht

Новина українською

"Манчестер Сити" рассматривает возможность подписания левого фуллбека "Андерлехта" Серхио Гомеса в случае неудачи с трансфером Кукурельи из "Брайтона" , сообщает GSFN со ссылкой на AS.

Отмечается, что "горожане" уже связались со стороной "Андерлехта".

Гомес является воспитанником "Барселоны" и считается одним из лучших крайних испанских защитников. Серхио регулярно выходит в основе сборной Испании U-21.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел за "Андерлехт" 49 матчей, забил 7 голов и отдал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Андерлехт (Брюссель) Серхио Гомес Марк Кукурелья
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Источник:
getfootballnewsspain.com

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