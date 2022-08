Официально: Челси подписал 18-летнего полузащитника Астон-Виллы

"Челси" объявил о подписании полузащитника "Астон Виллы" Карни Чуквуемека. "Синие" в гонке за полузащитника опередили "Барсу", "ПСЖ" и "Милан".

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.