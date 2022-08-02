Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити предлагал 80 миллионов за защитника Лейпцига – отказали
Немцы отказали
Фото: twitter.com/RBLeipzig
"Манчестер Сити" предлагал более 80 миллионов евро за защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, сообщает Bild. Немецкий клуб отклонил предложение, так как хочет оставить защитника на предстоящий сезон.
"Манчестер Сити" активно ищет крайнего защитника, в связи с уходом Александра Зинченко в "Арсенал".
Так как переговоры с "Брайтоном" по Марку Кукурелье провалились, "Сити" будет пытаться подписать защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.
В прошлом сезоне Гвардиол провел за "Лейпциг" 44 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Днепр-1 узнал соперника в квалификации Лиги Европы
- В Украине ликвидированы двое баскетболистов из Бурятии
- Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Четыре гола за девять минут. Арсенал с Зинченко разгромил Севилью, первое поражение МЮ при тен Хаге
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО