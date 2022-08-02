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Манчестер Сити предлагал 80 миллионов за защитника Лейпцига – отказали

Англия
(1 голосов)

Немцы отказали

Манчестер Сити предлагал 80 миллионов за защитника Лейпцига – отказали

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Манчестер Сити" предлагал более 80 миллионов евро за защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, сообщает Bild. Немецкий клуб отклонил предложение, так как хочет оставить защитника на предстоящий сезон.

"Манчестер Сити" активно ищет крайнего защитника, в связи с уходом Александра Зинченко в "Арсенал".

Так как переговоры с "Брайтоном" по Марку Кукурелье провалились, "Сити" будет пытаться подписать защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

В прошлом сезоне Гвардиол провел за "Лейпциг" 44 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего фуллбека в 35 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити РБ Лейпциг
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Источник:
bild.de

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