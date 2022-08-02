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Сватали в Реал. Челси подписал 18-летнего кипера из МЛС

Англия
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Сватали в Реал. Челси подписал 18-летнего кипера из МЛС

Фото: Chelsea Football Club

UA-Футбол
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Лондонский "Челси" провернул новый летний трансфер.

Клуб из Англии подписал 18-летнего американского кипера Габриэля Слонину. Контракт с вратарем был подписан до 2028-го. По данным СМИ, лондонцы выложили за него порядка 15 миллионов долларов.

Слонина доиграет сезон в родном клубе "Чикаго Файр", а первого января отправится в новый для себя клуба. За половину сезона в МЛС на счету вратаря 23 матча и 28 пропущенных.

Отметим, что Слонина мог стать конкурентом Лунина в "Реале", однако мадридцы отказались от трансфера.

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В статье: Челси (Лондон) Габриэль Слонина
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