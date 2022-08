Сватали в Реал. Челси подписал 18-летнего кипера из МЛС

Лондонский "Челси" провернул новый летний трансфер.

Клуб из Англии подписал 18-летнего американского кипера Габриэля Слонину. Контракт с вратарем был подписан до 2028-го. По данным СМИ, лондонцы выложили за него порядка 15 миллионов долларов.

Gabriel Slonina has completed a permanent transfer to Chelsea! ✍️



The 18-year-old joins from Chicago Fire where he will return on loan to complete their season before moving to London at the start of 2023.