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Сватали в Реал. Челси подписал 18-летнего кипера из МЛС
Присоединится к лондонцам зимой
Фото: Chelsea Football Club
Лондонский "Челси" провернул новый летний трансфер.
Клуб из Англии подписал 18-летнего американского кипера Габриэля Слонину. Контракт с вратарем был подписан до 2028-го. По данным СМИ, лондонцы выложили за него порядка 15 миллионов долларов.
Gabriel Slonina has completed a permanent transfer to Chelsea! ✍️— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2022
The 18-year-old joins from Chicago Fire where he will return on loan to complete their season before moving to London at the start of 2023.
Слонина доиграет сезон в родном клубе "Чикаго Файр", а первого января отправится в новый для себя клуба. За половину сезона в МЛС на счету вратаря 23 матча и 28 пропущенных.
Отметим, что Слонина мог стать конкурентом Лунина в "Реале", однако мадридцы
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