Дин Хендерсон: После Евро в МЮ мне обещали место в основе. Год сидеть на скамейке в моем возрасте – преступление

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон, выступающий в аренде за "Ноттингем Форест", в комментарии TalkSport раскрыл несколько невыполненных "дьяволами" обещаний.

В сезоне-2020/21 он провел 13 матчей в АПЛ, в то время как в прошлом сезоне ни одного.

"Ноттинггм Форест" стал уже шестой арендой голкипера из "МЮ".

"Честно говоря, это, наверное, были самые тяжелые 12 месяцев в моей карьере. Это было тяжело, очень тяжело, и я так счастлив, что это закончилось. Я очень воодушевлен тем, что нахожусь в «Ноттингем Форест», и готов начать сезон.

После возвращения из сборной после Евро-2020 был такой разговор: "Ты возвращаешься, чтобы стать первым номером". Я заболел коронавирусом, вернулся, так что я все еще должен был быть первым номером, но тогда никто не выполнил то, что мне сказали.

Это было разочарованием, потому что прошлым летом я отказался от нескольких аренд, и клуб тоже не хотел меня отпускать. Сидеть на скамейке 12 месяцев – это преступление в моем возрасте, я был вне себя.

Я усердно работал на поле и вне его, чтобы продолжать совершенствоваться изо дня в день, и теперь я с нетерпением жду сезона с "Ноттингем Форест". Я сказал руководству, что мне нужно играть в футбол, и чтобы меня отпустили, и я уже почти ушел, когда к клубу присоединился Эрик тен Хаг. С тех пор я с ним не разговаривал.

Вы могли заметить, что я не давал интервью два года. Это очевидно, не так ли? Я просто держал себя в руках, я как бы смягчился в том смысле, что мне не нужно ничего говорить, я просто шел и в конечном итоге делал свою работу.

В вере в себя нет ничего плохого, в этой игре нужно верить в себя. Особенно на этой позиции – ты, вероятно, играешь на самой сложной позиции на поле, ты должен верить в себя.

Может быть, когда я был моложе, я сказал в интервью кое-что такое, что, возможно, не должен был говорить, и, возможно, это было чересчур, но все это часть обучения", – сказал Хендерсон.