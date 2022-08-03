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Тен Хаг – об отъезде Роналду со стадиона до конца игры: Это недопустимо. Для всех

Англия
(2 голосов)

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Тен Хаг – об отъезде Роналду со стадиона до конца игры: Это недопустимо. Для всех

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поступок звездного форварда своей команды Криштиану Роналду.

Напомним, что португалец во время текущего межсезонья принял участие только в одном матче своей команды - против "Райо Вальекано". Тен Хаг заменил нападающего еще до финального свистка. Роналду отправился в раздевалку и уехал со стадиона, не дождавшись финального свистка.

"Я, конечно, не делаю вид, что не видел этого. Это недопустимо. Для всех.

Сделав это, он ссылался на нескольких игроков, которые раньше времени покидали стадион. Мы - команда и должны оставаться до конца", - приводит слова тренера ad .nl.

Ранее мы сообщали, что Роналду не теряет надежду покинуть МЮ до первого тура АПЛ.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
03.08.2022 в 15:46
Он конечно великий футболист , но его время прошло и никто не будет строить команду вокруг старого игрока на сезон максимум два . А его Эго ему не позволяет быть частью команды , и это уже его проблема .
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Хиденг (Днепр)
03.08.2022 в 15:22
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