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Тен Хаг – об отъезде Роналду со стадиона до конца игры: Это недопустимо. Для всех
Похоже, у Криштиана первый конфликт с новым коучем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал поступок звездного форварда своей команды Криштиану Роналду.
Напомним, что португалец во время текущего межсезонья принял участие только в одном матче своей команды - против "Райо Вальекано". Тен Хаг заменил нападающего еще до финального свистка. Роналду отправился в раздевалку и уехал со стадиона, не дождавшись финального свистка.
"Я, конечно, не делаю вид, что не видел этого. Это недопустимо. Для всех.
Сделав это, он ссылался на нескольких игроков, которые раньше времени покидали стадион. Мы - команда и должны оставаться до конца", - приводит слова тренера ad .nl.
Ранее мы сообщали, что Роналду
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