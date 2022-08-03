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Тен Хаг о Роналду: Фантастический футболист,, но тебя оценивают по тому, как ты выступаешь сейчас. Нужно набрать форму

Англия
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Спреведливо

Тен Хаг о Роналду: Фантастический футболист,, но тебя оценивают по тому, как ты выступаешь сейчас. Нужно набрать форму

Фото: Football Espana

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о форме нападающего Криштиану Роналду. "Роналду и всей команде нужно ещё показать насколько они хороши", – приводит его слова Sky Sports.

– Вписывается ли он в тот футбол, который вы хотите видеть?

– Думаю, что да. Но сперва ему нужно набрать форму. Он только начал работать с командой.

Он фантастический футболист и много раз это доказывал, но тебя оценивают по тому, что ты представляешь собой сейчас, по тому, как ты сейчас выступаешь.

И команде, и самому Криштиану нужно показать (что они достаточно хороши), – сказал тен Хаг.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть "МЮ", чтобы выступать в Лиге чемпионов и не дать Месси сократить отставание по голам в турнире. На данный момент, ни один из топовых клубов не заинтересован в Роналду.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
skysports.com

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