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Официально: Шмейхель подписал контракт с Ниццей
Заканчивать на курортах – это семейное
Фото: ogcnice.com
"Ницца" объявила о переходе вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля. Стороны подписали соглашение до 2025 года.
Сумма трансфера не разглашается. До истечения контракта с "Лестером" оставался ещё год.
???????? Viking coming!— OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2022
L’#OGCNice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel. pic.twitter.com/P3TqKYppXg
В прошлом сезоне Каспер провел за "Лестер" 53 матча, 10 из которых "насухо". Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего датчанина в 4 миллиона евро.
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Источник:ogcnice.com
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