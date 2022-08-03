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Официально: Шмейхель подписал контракт с Ниццей

Англия
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Заканчивать на курортах – это семейное

Официально: Шмейхель подписал контракт с Ниццей

Фото: ogcnice.com

Новина українською

"Ницца" объявила о переходе вратаря "Лестера" Каспера Шмейхеля. Стороны подписали соглашение до 2025 года.

Сумма трансфера не разглашается. До истечения контракта с "Лестером" оставался ещё год.

В прошлом сезоне Каспер провел за "Лестер" 53 матча, 10 из которых "насухо". Портал Transfermarkt оценивает 35-летнего датчанина в 4 миллиона евро.

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В статье: Ницца Каспер Шмейхель Лестер Сити
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Источник:
ogcnice.com

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