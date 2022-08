Кукурелья согласовал контракт с Челси – СМИ

"Челси" договорился с защитником "Брайтона" Марком Кукурельей о будущем контракте, сообщает Фабрицио Романо. Соглашение будет подписано на 6 лет.

Been told Marc Cucurella will sign contract valid until June 2028, six year deal as new Chelsea player. Personal terms were agreed since Monday morning. ???????? #CFC



Full agreement between clubs for bit more than £50m fee. More details to follow on Levi Colwill too.



It’s done. pic.twitter.com/RxE6OeAMK9