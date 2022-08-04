Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси потратил 18 млн евро на звезду юношеской сборной Англии
Парень уже дебютировал в АПЛ
фото - ФК "Челсі"
Лондонский "Челси" объявил о подписании шестилетнего контракта с полузащитником "Астон Виллы" Карни Чуквуэмекой.
По информации СМИ, лондонский клуб заплатил за парня 18 млн. евро.
18-летний Чуквуэмека, несмотря на свой юный возраст, имеет в своем активе 14 матчей в АПЛ.
Этим летом Карни вместе со сборной Англии выиграл Юношеский Евро. Он принял участие во всех пяти матчах на турнире и забил три гола, в том числе и в финале в матче против Израиля.
Добавим, что ранее "Челси" купил вингера Рахима Стерлинга (56 млн), защитника Калиду Кулибали (38 млн) и 18-летнего голкипера Габриэля Слонину (9 млн).
Популярное сейчас
- Игра со Штурмом – лицо нынешнего Динамо. Феерии не будет даже против слабых соперников
- Известно, какой канал покажет 1-й матч Зари против Университати в прямом эфире
- Заря - Университатя. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 4 августа 2022
- Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО