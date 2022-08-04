  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси потратил 18 млн евро на звезду юношеской сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси потратил 18 млн евро на звезду юношеской сборной Англии

Англия
(1 голосов)

Парень уже дебютировал в АПЛ

Челси потратил 18 млн евро на звезду юношеской сборной Англии

фото - ФК "Челсі"

Новина українською

Лондонский "Челси" объявил о подписании шестилетнего контракта с полузащитником "Астон Виллы" Карни Чуквуэмекой.

По информации СМИ, лондонский клуб заплатил за парня 18 млн. евро.

18-летний Чуквуэмека, несмотря на свой юный возраст, имеет в своем активе 14 матчей в АПЛ.

Этим летом Карни вместе со сборной Англии выиграл Юношеский Евро. Он принял участие во всех пяти матчах на турнире и забил три гола, в том числе и в финале в матче против Израиля.

Добавим, что ранее "Челси" купил вингера Рахима Стерлинга (56 млн), защитника Калиду Кулибали (38 млн) и 18-летнего голкипера Габриэля Слонину (9 млн).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) трансферы Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде