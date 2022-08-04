Челси потратил 18 млн евро на звезду юношеской сборной Англии

Лондонский "Челси" объявил о подписании шестилетнего контракта с полузащитником "Астон Виллы" Карни Чуквуэмекой.

По информации СМИ, лондонский клуб заплатил за парня 18 млн. евро.

18-летний Чуквуэмека, несмотря на свой юный возраст, имеет в своем активе 14 матчей в АПЛ.

Этим летом Карни вместе со сборной Англии выиграл Юношеский Евро. Он принял участие во всех пяти матчах на турнире и забил три гола, в том числе и в финале в матче против Израиля.

Добавим, что ранее "Челси" купил вингера Рахима Стерлинга (56 млн), защитника Калиду Кулибали (38 млн) и 18-летнего голкипера Габриэля Слонину (9 млн).