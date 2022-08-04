Гонка на двоих, толкотня локтями за топ-4, катарская пауза. Каким будет сезон АПЛ 2022/23

Премьер-лига возвращается. Всего 77 дней разделили прошлый и новый сезон АПЛ. Вынужденная пауза на осенне-зимний Кубок мира в Катаре вынуждает чемпионат Англии стартовать раньше привычного.

Легче перенести большую плотность календаря командам Премьер-лиги должно помочь возвращение правила пяти замен.

Больше замен – больше денег на трансферы. Впервые в истории АПЛ получит по иностранным телеконтрактам больше доходов, чем от внутренних. Финансовая мощь английского чемпионата незыблема. 20 команд потратили на летних новичков уже более миллиарда фунтов. Впереди еще более трех недель переходов.

Топ-клубы английского чемпионата сделали выводы из чемпионства “Лестера” и сложно себе представить не столько даже появление темной лошадки в борьбе за чемпионство, а разрушение монолита топ-6. Мало кто ожидает сюрпризов и в борьбе за выживание.

Что не делает лигу скучной. Чемпионат можно смотреть как телевизионный сериал, где есть основные сюжетные линии и второстепенные, они могут меняться местами, есть герои и их антагонисты, они жонглируют своими ролями и масками, кто-то выбивает раньше, чем к этому можно быть готовым, чье-то влияние неожиданно возрастает. Бесчисленные драмы, комического или трагического масштабов – это ядро английской Премьер-лиги.

Кто на вылет?

Традиционно к аутсайдерам отправляют всех трех новичков Чемпионшипа.

Второй английский дивизион уверенно выиграл “Фулхэм”. Но сама по себе победа в Чемпионшипе ни на что не влияет – спросите у “Норвича”.

Чемпионшип-АПЛ-Чемпионшип-АПЛ-Чемпионшип-АПЛ – “дачники” пока представляют собой самое стереотипное представление о команде-лифте. Прервать цикл призван Марку Силва. Португалец сделал из “Фулхэма” мощную команду. 27 побед в одном из самых сложных и ровных чемпионатов, более 100 забитых голов – “Фулхэм” действительно выделялся. Но достаточно ли этого для выживания в АПЛ? Сможет ли Митрович забивать в Премьер-лиге хотя бы половину того, сколько ему удается в Чемпионшипе? Помогут ли новички Соломон, Лено, Палинья, Мбабу, Перейра? В АПЛ уровень команд на порядок выше, чем в Чемпионшипе и “Фулхэму” не удастся доминировать в большинстве матчей. Есть ли у Силвы план Б?

Если “Фулхэм” находится в серой зоне, то межсезонье “Борнмута” окрашено в самые темные тона. Менеджер Скотт Паркер говорит, что его команда стала слабее, чем в прошлом сезоне. “Вишенки” очень скромно работают на трансферном рынке, подписав за деньги только Маркуса Тавернье, свободными агентами достались Райан Фредерикс и Джо Ротуэлл. На фоне конкурентов – это очень скромно.

Кардинально другой подход выбрал “Ноттингем Форест”. Где-то из необходимости, где-то из безмерности амбиций. Семь из 14 футболистов, игравших в финале плей-офф Чемпионшипа, покинули “Форест”. В основном это были арендованные футболисты. “Ноттингем Форест” потратил 80 млн фунтов на 11 новых игроков. Кто-то, вроде Авонийи, Мангаля, Ньякате и Ричардса, которые пришли из Бундеслиги, получит время на адаптацию, но от таких футболистов как Джесси Лингард и Дин Хендерсон, покинувших МЮ, качество нужны здесь и сейчас. “Форестом” управляет очень приятный и способный тренер Стив Купер, но чтобы слепить фактически новую команду за несколько недель, ему нужно прыгнуть выше головы.

В качестве претендентов на вылет также называют “Лидс”, “Брентфорд”, “Эвертон” и “Саутгемптон”.

“Лидс” на данный момент четвертый по тратам в АПЛ, опережая такие клубы как “Ливерпуль”, “Челси”, “Манчестер Юнайтед” и “Вест Хэм”. Йоркширцы получили 100 млн фунтов за двух своих главных звезд в виде Рафиньи и Филлипса и потратили всю выручку на шесть новых футболистов. Трое из них представляли систему “Ред Булл”, где главный тренер “Лидса” Джесси Марш фактически сделал свою карьеру, от Нью-Йорка через Зальцбург к Лейпцигу. И все же каркас “Лидса” сохранился и Маршу будет немного легче, чем Куперу интегрировать новичков в свою систему.

“Эвертон” продал Ришарлисона, футболиста, который едва ли не собственноручно спас “ирисок” от вылета в прошлом сезоне. Джеймс Тарковски из вылетевшего “Бернли” должен укрепить защитную линию “ирисок”, Рубен Винагре призван составить конкуренцию Миколенко, а от Макнила ожидаются голы и ассисты (но ему сложно будет выдержать уровень Ришарлисона). Лэмпард продолжает оставлять неоднозначное впечатление в качестве тренера, и новый сезон наконец дать вопрос, получится ли из него хороший менеджер. В “Эвертоне” не идеальные условия для работы, но руководство “ирисок” как может пытается удовлетворять запросы своего тренера.

“Саутгемптон”, сменивший владельца в прошлом сезоне, свой главный трансфер оформил вне поля, назначив главой скаутинга Джо Шилдса, ранее работавшего главой академии “Манчестер Сити”. Показательно, что средний возраст пяти новичков “Сотона” – 20 лет. Идея понятна – развитие молодых талантов с возможностью их перепродажи. Но в этой стратегии есть риск. В прошлом сезоне более возрастная и опытная команда Хазенхюттля поражала своей нестабильностью и ужасными сериями поражений. Омоложение состава может только усугубить хрупкость “Сотона”.

“Брентфорд” несколько раз опасно приближался к зоне вылета, но настоящей палочкой-выручалочкой “пчел” во второй половине сезоне стал Кристиан Эриксен. “Брентфорд” выиграл почти все матчи, когда датчанин был в старте и конечно же Томас Франк очень хотел удержать своего соотечественника. Но Эриксен выбрал “Юнайтед”, а “Брентфорд” надеется, что искру креативности добавит команде новый датчанин Миккель Дамсгор. Экс-капитан “Бернли” Бен Ми призван укрепить оборонительную мощь, большие надежды “пчелы” возлагают на Кина Люис-Поттера, игравшего в прошлом сезоне в “Халл Сити”. Главное – на “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум” остался лучший бомбардир прошлого сезона Айвен Тоуни.

Трясина

“Кристал Пэлас”, “Вулверхэмптон” и “Брайтон” слишком хороши, чтобы ввязываться в борьбу за выживание, но и в первую десятку запрыгнуть им будет трудно.

Первый сезон “Кристал Пэлас” с Патриком Виейра в целом получился удачным. Легенде “Арсенала” удавалось находить баланс между молодыми и опытными футболистами, “Пэлас” старался играть в привлекательный, комбинационный футбол, но и иногда демонстрировал свое умение сушить матчи. Летние новички Шейк Дукуре, Крис Ричардс и Малком Эбиовей добавят команде глубину и вариативность.

“Брайтон” потерял Биссума и, возможно, потеряет Кукурелью, но “чайки” славятся своим грамотным управлением и стратегическим мышлением, поэтому за команду Грэма Поттера переживать не стоит. Прошлый сезон был для “чаек” лучшим в их истории, но в кампании 2022/23 придется сделать несколько шагов назад.

Трансфер Хван Хи Чхана “Вулвз” оформили еще по ходу прошлого сезона, поэтому единственным новичком команды Бруну Лаже остается многообещающий центрбек “Бернли” Натан Коллинз. “Вулверхэмптон” в прошлом сезоне был одной из наименее зрелищных команд в АПЛ, ничто не говорит о том, что новый сезон на “Молинью” будет более впечатляющим. Золотая середина.

Лучший среди всех остальных

У “Астон Виллы” одни из самых богатых владельцев в лиге. “Вилла” имеет большие амбиции и Стивен Джеррард еще в первые дни июня получил трансферы центрбека “Севильи” Диего Карлоса, универсала Бубакара Камара из “Марселя”, на постоянной основе перешел на “Виллу Парк” Филиппе Коутиньо. Прошлый сезон “Вилла” закончила на 14 месте. В клубе верят, что команда Стивена Джеррарда способна подняться на семь ступенек выше.

Конкуренцию “Вилле” за седьмое место составят “Ньюкасл”, “Лестер” и “Вест Хэм”.

“Сороки” отлично провели вторую половину прошлого сезона, а летом были усилены ключевые позиции вратаря и центрбека. Но Эдди Хау отчаянно просит об еще одном или двух футболистах в атаку.

Единственной командой без новичков остается “Лестер”. “Лисам”, прежде чем кого-то купить, нужно продавать, но резервисты чемпиона-2016 никому не нужны, а с такими игроками как Мэддисон и Фофана “лисы” расставаться не намерены. После двух подряд драматических сезонах, когда команда Роджерса в последних турах теряла Лигу чемпионов, “лисы” выдали переходной сезон, омраченный травмами и внутренними неурядицами. Роджерс давно хочет провести кадровую перестройку, но пока она откладывается.

Дэвид Мойес славится своей консервативностью, в прошлом сезоне шотландец провел наименьшее количество замен среди тренеров АПЛ. В конечном итоге “Вест Хэм” не выдержал борьбу на два фронта, проиграв в полуфинале ЛЕ “Айнтрахту” и уступив шестое место “Манчестер Юнайтед”. Летом “хаммерс” подписали по игроку в каждую линию, крайне любопытно, как впишется в игру “Вест Хэма” 40-миллионный итальянский гигант Джанлука Скамакка, забивший 16 голов за “Сассуоло” в прошлом сезоне.

Цель – Лига чемпионов

О бесконечном кризисе “Манчестер Юнайтед” можно каждый год писать по книжке, а то и две. Очередная попытка навести порядок – приглашение экс-тренера “Аякса” Эрик тен Хага. Но практически сразу нидерландец столкнулся с новым кризисом. Лучший бомбардир прошлого сезона Криштиану Роналду пропустил предсезонный сбор из-за своего желания покинуть клуб. Эта история немного затмила собой в целом положительную подготовку. В игре МЮ появилась осмысленность, тен Хаг навел порядок и в дисциплине. Все, что связано с “Аяксом” принято ассоциировать с юностью и задором, но тен Хаг уже совсем не молодой тренер (ему 52, старше в АПЛ только Конте, Хазенхюттль, Клопп и Мойес), он не романтик, а скорее прагматик и церемониться не будет ни с кем, даже с Роналду. За работу на трансферном рынке “Юнайтед” получает троечку. Маласиа, Эриксен и Мартинес – это все цели тен Хага, проблемные позиции центрхава, правого фулбека и нападающего по-прежнему не усилены.

Еще более кардинальные изменения происходят на “Стэмфорд Бридж”. Уход Романа Абрамовича и всей его команды произошел слишком резко и не в самый благоприятный момент. Как подтверждение этому – хаотичная работа “синих” на трансферном рынке. Унизительное возвращение Лукаку в “Интер”, проблемные поиски сразу трех центрбеков, отчаянные попытки спихнуть ненужных футболистов. После матча с “Арсеналом” (0:4) Томас Тухель был зол и раздражен, это плохой признак. Стерлинг и Кулибали – топ-футболисты, но начинает новый сезон “Челси” в турбулентном состоянии, и сложно сказать, как долго оно будет длиться.

Воспользоваться возникшим хаосом в “Челси” намерены его лондонские конкуренты “Арсенал” и “Тоттенхэм”. Команда Микеля Артеты впечатляющие играла на сборах, Габриэл Жезус мгновенно улучшил действия “канониров” в атаке, не понадобилось время на адаптацию Зинченко, сильно выглядит вернувшийся из аренды центрбек Салиба. “Арсенал” давно поставил на планомерное развитие и по замыслу боссов “канониров” именно в сезоне 2022/23 должно произойти долгожданное возвращение в Лигу чемпионов.

Активную позицию занял летом “Тоттенхэм”. “Шпоры” понимают, что нельзя было просто довольствоваться четвертым местом, оно было удачей. Ришарлисон и Биссума – это сильные футболисты с АПЛовским опытом, 33-летний Перишич в качестве свободного агента – характерный трансфер Конте. Некоторые эксперты предполагают, что “Тоттенхэм” даже сможет навязать борьбу “Ливерпулю” и “Манчестер Сити”.

Останутся только двое

“Брайтон”, “Лестер”, “Эвертон”, “Манчестер Сити” – что между ними общего? По состоянию на первые дни августа, только эти четыре команды АПЛ имеют позитивный трансферный баланс. Странно видеть “Сити” в такой компании, но потратив сто миллионов на переходы Холанда и Филлипса, “горожанам” удалось очень хорошо заработать на продажах Стерлинга, Жезуса, Зинченко и нескольких игроков академии. С появлением Холанда стиль игры “Сити” изменится, как – одна из самых больших интриг сезона.

“Ливерпуль” продал Мане, но купил Дарвина Нуньеса и уругваец по своему характеру и стилю игры – просто прирожденный игрок команды Юргена Клоппа. Скептики считают, что слабая зона “Ливерпуля” – это полузащита, и действительно Хендерсон, Фабиньо и Тьяго моложе не становятся, а Кейта и Окслейд-Чемберлен не смогли полностью раскрыться на “Энфилде”. Но у “красных” есть молодые Джонс, Эллиотт и Карвалью. То, что они показали на предсезонных сборах вселяет оптимизм.

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Сколько очков разделят “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” в конце сезона? Не станет ли Чемпионат мира в Катаре определяющим фактором? “Сити” отправит приблизительно 16 футболистову за ЧМ, фактически всех игроков основы, кроме Холанда и Мареза. У “Ливерпуля” сборников меньше, не попали на турнир команды Салаха, Диаса, Кейта и Робертсона. Всего лишь на одно очко “Манчестер Сити” опередил “Ливерпуль” в прошлом сезоне. Один матч может стать определяющим.

Прогноз на сезон

Манчестер Сити Ливерпуль Тоттенхэм Арсенал Челси Манчестер Юнайтед Вест Хэм Астон Вилла Лестер Ньюкасл Кристал Пэлас Вулверхэмптон Брайтон Лидс Эвертон Брентфорд Саутгемптон Фулхэм Ноттингем Форест Борнмут

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine