Официально: Севилья подписала защитника МЮ Теллеса

"Севилья" объявила о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса. Аренда на год.

Сообщается, что "Севилья" заплатит только часть зарплаты защитника, а именно – 2 миллиона евро.

Теллес пришел в "МЮ" летом 2020 года из "Порту". Защитник стоил 40 миллионов евро, но манчестерский клуб подписал бразильца за 15 миллионов.

В прошлом сезоне он провел за "МЮ" 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.