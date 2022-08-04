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Официально: Севилья подписала защитника МЮ Теллеса
Кунде ушел, Теллес пришел
Фото: sevillafc.es
"Севилья" объявила о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса. Аренда на год.
????️ Acuerdo con el @ManUtd para la cesión por una temporada de @AT13Oficial. ????????????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 4, 2022
¡Bienvenido, Alex! ????#WeareSevilla #NuncaTeRindas
Сообщается, что "Севилья" заплатит только часть зарплаты защитника, а именно – 2 миллиона евро.
Теллес пришел в "МЮ" летом 2020 года из "Порту". Защитник стоил 40 миллионов евро, но манчестерский клуб подписал бразильца за 15 миллионов.
В прошлом сезоне он провел за "МЮ" 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
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