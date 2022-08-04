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Официально: Севилья подписала защитника МЮ Теллеса

Англия
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Кунде ушел, Теллес пришел

Официально: Севилья подписала защитника МЮ Теллеса

Фото: sevillafc.es

Новина українською

"Севилья" объявила о подписании защитника "Манчестер Юнайтед" Алекса Теллеса. Аренда на год.

Сообщается, что "Севилья" заплатит только часть зарплаты защитника, а именно – 2 миллиона евро.

Теллес пришел в "МЮ" летом 2020 года из "Порту". Защитник стоил 40 миллионов евро, но манчестерский клуб подписал бразильца за 15 миллионов.

В прошлом сезоне он провел за "МЮ" 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Севилья Манчестер Юнайтед Алекс Теллес
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