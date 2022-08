Аспиликуэта не перейдет в Барсу. В Челси предложили ему новый контракт

"Челси" удержал защитника Сесара Аспиликуэту от перехода в "Барселону", сообщает журналист Давид Орнштейн. "Синие" подписали с испанцем новый контракт до 2024 года.

Прошлое соглашение игрока истекало следующим летом. Защитник хотел перейти в "Барселону", где ему скорее всего предлагали тоже двухлетнее соглашение.

???? Cesar Azpilicueta has today signed new 2yr deal to keep him at Chelsea until 2024. Barcelona held talks with #CFC about move but Todd Boehly has wanted to keep him since taking over & 32yo has now committed to Stamford Bridge @TheAthleticUK #FCBarcelona https://t.co/RnfkTAeCCw