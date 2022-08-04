Челси может пригласить бывшего спортивного директора Ливерпуля

"Челси" рассматривает возможность приглашения на должность спортивного директора Майкла Эдвардса, сообщает The Times. Бывший работник "ливерпуля" привел к "красным" Алиссона, Мане, Салаха и других.

Также именно он продал в "Барселону" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы до сих пор выплачивают миллионы евро.

Майкл покинул клуб этим летом. Уход был анонсирован ещё прошлой осенью.

Среди претендентов на спортивного директора также назывался мадридский "Реал".

Напомним, что в "Челси" роль спортивного директора занимала Марина Грановская, которая ушла из клуба этим летом вместе с Романом Абрамовичем.