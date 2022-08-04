Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси может пригласить бывшего спортивного директора Ливерпуля
Станет лучшим трансфером "синих" этим летом
Фото: twitter.com/LFC
"Челси" рассматривает возможность приглашения на должность спортивного директора Майкла Эдвардса, сообщает The Times. Бывший работник "ливерпуля" привел к "красным" Алиссона, Мане, Салаха и других.
Также именно он продал в "Барселону" Филиппе Коутиньо, за которого каталонцы до сих пор выплачивают миллионы евро.
Майкл покинул клуб этим летом. Уход был анонсирован ещё прошлой осенью.
Среди претендентов на спортивного директора также назывался мадридский "Реал".
Напомним, что в "Челси" роль спортивного директора занимала Марина Грановская, которая ушла из клуба этим летом вместе с Романом Абрамовичем.
Популярное сейчас
- Штурм остановила вылазка. Акценты зрителя на игре Динамо со Штурмом
- россияне заявили об ударе по драмтеатру в Донецке, где планировалось прощание с одиозной террористкой ДНР
- Тренер Штурма: Динамо заслужило победу
- Легче было забить. ВИДЕО эпического промаха Холанда в матче против Ливерпуля
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
Новости по теме
- 14:48 Зарубежные Уже не игрушка Абрамовича. Каким будет Челси Тодда Боули и Томаса Тухеля в сезоне-2022/23
- 15:30 Зарубежные Новая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской
- 12:39 Зарубежные Рауль, Джеррард и Рональдиньо. Десять самых громких несостоявшихся трансферов МЮ