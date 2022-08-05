Сегодня стартует Английская Премьер-лига

В пятницу, 6 августа, начинается очередной 31-й розыгрыш Английской Премьер-лиги. Традиционно на старт выходят 20 команд, из них семь представляют Лондон, по две – Манчестер и Ливерпуль, а также команды из городов Бирмингем, Борнмут, Брайтон-энд-Гоу, Вулверхэмптон, Лестер, Лидс, Вест-Бриджфорд, Ньюкасл-апон-Тайм и Саутгемптон.

Нынешний сезон будет уникальным, ведь нас ожидает большой перерыв в конце осени в начале зимы из-за Чемпионата мира в Катаре. Пауза начнется 13 ноября, а вернется чемпионат 26 декабря.

Как известно, действующим чемпионом является "Манчестер Сити", из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона поднялись "Фулгэм", "Борнмут" и "Ноттингем Форест", последний раз игравший в высшем дивизионе еще в сезоне 1998/99.

На этот раз в Английской Премьер-лиге будут играть минимум два украинца (трансферное окно еще не закрыто) – Виталий Миколенко за "Эвертон" и Александр Зинченко за "Арсенал". Также в составе "Брентфорда" есть 18-летний Егор Ярмолюк, но после перехода из "Днепра-1" он сразу же был переведен в дублирующий состав.

Именно Александр Зинченко может сыграть в матче-открытии этого чемпионата – его "Арсенал" будет играть на выезде с "Кристал Пелас".

Отметим, что букмекеры называют главным фаворитом чемпионата Манчестер Сити, коэффициент на золото которого составляет лишь 1,60. Коэффициент на золото "Ливерпуля" – 3,30, победа "Тоттенгема" оценивается в 15,0, "Челси" – 17,0, "Манчестер Юнайтед" – 27,0, "Арсенал" – 51,0.