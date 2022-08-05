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Артета: Зинченко вдохновляли безжалостные победители. Теперь он будет это делать в Арсенале

Англия
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Испанец верит в менталитет Александра

Артета: Зинченко вдохновляли безжалостные победители. Теперь он будет это делать в Арсенале

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в преддверии старта нового чемпионата заявил, что новые игроки Габриэль Жезус и Александр Зинченко обеспечат победный менталитет, которого раньше не хватало его команде.

"Этих ребят на протяжении многих лет вдохновляли лучшие игроки, лучшие профессионалы, безжалостные победители. Они смотрели на них, и теперь их очередь сделать то же самое и вдохновить тех младших игроков, которые есть в нашей команде, сделать то же самое и показать им, что нужно для победы, а также уровень детализации, голода и преданности, которые вам нужны чтобы регулярно побеждать", – заявил Микель Артета.

Как отмечает Sky Sports, испанский тренер планирует дать возможность Зинченко и Жезусу дебютировать в составе "Арсенала" уже в этот вечер. Напомним, что канониры в первом туре сыграют с "Кристалл Пелас". Матч начнется в 21.45. На UA-Футболе будет доступна текстовая и АУДИО трансляция.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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