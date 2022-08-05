Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Зинченко вдохновляли безжалостные победители. Теперь он будет это делать в Арсенале
Испанец верит в менталитет Александра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в преддверии старта нового чемпионата заявил, что новые игроки Габриэль Жезус и Александр Зинченко обеспечат победный менталитет, которого раньше не хватало его команде.
"Этих ребят на протяжении многих лет вдохновляли лучшие игроки, лучшие профессионалы, безжалостные победители. Они смотрели на них, и теперь их очередь сделать то же самое и вдохновить тех младших игроков, которые есть в нашей команде, сделать то же самое и показать им, что нужно для победы, а также уровень детализации, голода и преданности, которые вам нужны чтобы регулярно побеждать", – заявил Микель Артета.
Как отмечает Sky Sports, испанский тренер планирует дать возможность Зинченко и Жезусу дебютировать в составе "Арсенала" уже в этот вечер. Напомним, что канониры в первом туре сыграют с "Кристалл Пелас". Матч начнется в 21.45. На UA-Футболе будет доступна текстовая и АУДИО трансляция.
Популярное сейчас
- Московский суд дал американской баскетболистке 9 лет колонии. Байден отреагировал
- Иван Петряк забил и заработал пенальти в матче Лиги конференций
- ЛК. Команда Кочергина снова побеждает, крах украинизированной Кишварды, Славия справилась без Качарабы
- Тен Хаг – об отъезде Роналду со стадиона до конца игры: Это недопустимо. Для всех
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Квіти мінних зон. Океан Эльзы выпустили новый клип про войну в Украине. ВИДЕО