Артета: Зинченко вдохновляли безжалостные победители. Теперь он будет это делать в Арсенале

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в преддверии старта нового чемпионата заявил, что новые игроки Габриэль Жезус и Александр Зинченко обеспечат победный менталитет, которого раньше не хватало его команде.

"Этих ребят на протяжении многих лет вдохновляли лучшие игроки, лучшие профессионалы, безжалостные победители. Они смотрели на них, и теперь их очередь сделать то же самое и вдохновить тех младших игроков, которые есть в нашей команде, сделать то же самое и показать им, что нужно для победы, а также уровень детализации, голода и преданности, которые вам нужны чтобы регулярно побеждать", – заявил Микель Артета.

Как отмечает Sky Sports, испанский тренер планирует дать возможность Зинченко и Жезусу дебютировать в составе "Арсенала" уже в этот вечер. Напомним, что канониры в первом туре сыграют с "Кристалл Пелас". Матч начнется в 21.45. На UA-Футболе будет доступна текстовая и АУДИО трансляция.