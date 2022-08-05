  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон перехватил у Вест Хэма хавбека сборной Бельгии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон перехватил у Вест Хэма хавбека сборной Бельгии

Англия
(1 голосов)

Новый партнер для Миколенко

Эвертон перехватил у Вест Хэма хавбека сборной Бельгии

Фото: twitter.com/losclive / Автор невідомий

Новина українською

Несколько дней назад сообщалось, что "Вест Хэм" согласовал детали трансфер хавбека "Лилля" Амаду Онана. Однако молотобойцы не смогли быстро договориться о контракте с игроком и в ситуацию вмешался "Эвертон".

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы сделали сопоставимое предложение "Лиллю", поэтому 20-летний бельгиец в ближайшее время летит в Ливерпуль, чтобы пройти медосмотр.

"Эвертон" надеется завершить трансфер уже к концу пятницы.

Как отмечает Sky Sports, "Вест Хэм" должен был заплатить "Лиллю" 33,5 млн фунтов за Онана, поэтому предложение "Эвертона" сопоставимо.

Онана перешла в "Лилль" из "Гамбурга" летом прошлого года за семь миллионов евро. За сезон отыграл 41 матч, в которых забил три гола. В июне дебютировал в составе сборной Бельгии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kostyacat (Харків)
05.08.2022 в 14:04
Ще нападник ппотрібен і буде усе ок, залишаться в АПЛ
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде