Эвертон перехватил у Вест Хэма хавбека сборной Бельгии

Несколько дней назад сообщалось, что "Вест Хэм" согласовал детали трансфер хавбека "Лилля" Амаду Онана. Однако молотобойцы не смогли быстро договориться о контракте с игроком и в ситуацию вмешался "Эвертон".

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы сделали сопоставимое предложение "Лиллю", поэтому 20-летний бельгиец в ближайшее время летит в Ливерпуль, чтобы пройти медосмотр.

"Эвертон" надеется завершить трансфер уже к концу пятницы.

Как отмечает Sky Sports, "Вест Хэм" должен был заплатить "Лиллю" 33,5 млн фунтов за Онана, поэтому предложение "Эвертона" сопоставимо.

Онана перешла в "Лилль" из "Гамбурга" летом прошлого года за семь миллионов евро. За сезон отыграл 41 матч, в которых забил три гола. В июне дебютировал в составе сборной Бельгии.