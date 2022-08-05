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Эвертон перехватил у Вест Хэма хавбека сборной Бельгии
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Фото: twitter.com/losclive / Автор невідомий
Несколько дней назад сообщалось, что "Вест Хэм" согласовал детали трансфер хавбека "Лилля" Амаду Онана. Однако молотобойцы не смогли быстро договориться о контракте с игроком и в ситуацию вмешался "Эвертон".
Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы сделали сопоставимое предложение "Лиллю", поэтому 20-летний бельгиец в ближайшее время летит в Ливерпуль, чтобы пройти медосмотр.
"Эвертон" надеется завершить трансфер уже к концу пятницы.
Как отмечает Sky Sports, "Вест Хэм" должен был заплатить "Лиллю" 33,5 млн фунтов за Онана, поэтому предложение "Эвертона" сопоставимо.
Онана перешла в "Лилль" из "Гамбурга" летом прошлого года за семь миллионов евро. За сезон отыграл 41 матч, в которых забил три гола. В июне дебютировал в составе сборной Бельгии.
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