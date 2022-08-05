Официально: Челси подписал ключевого игрока Брайтона

После сообщений многочисленных СМИ на этой неделе пресс-служба "Челси" может подтвердить, что было достигнуто соглашение с "Брайтон энд Хоув Альбион" о подписании Марка Кукурельи. Именно таким образом "синие" проинформировали болельщиков о трансфере испанского защитника, подколов "чаек", ведь за несколько дней до трансфера в "Брайтоне" показательно отнекивались и все отрицали.

Кукурелья подписал с "Челси" шестилетний контракт. 24-летний Марк может сыграть на нескольких позициях (левый вингбек, левый защитник, левый центральный защитник в схеме с тремя оборонцами).

В прошлом сезоне его признали лучшим игроком "Брайтона" – так решили как экс-партнеры, так и болельщики клуба.