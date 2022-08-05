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Официально: Челси подписал ключевого игрока Брайтона
+1 в оборону для Тухеля
Chelsea
После сообщений многочисленных СМИ на этой неделе пресс-служба "Челси" может подтвердить, что было достигнуто соглашение с "Брайтон энд Хоув Альбион" о подписании Марка Кукурельи. Именно таким образом "синие" проинформировали болельщиков о трансфере испанского защитника, подколов "чаек", ведь за несколько дней до трансфера в "Брайтоне" показательно отнекивались и все отрицали.
It’s Real. ????#CucurellaIsChelsea pic.twitter.com/MXnsWMRLQ4— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2022
Кукурелья подписал с "Челси" шестилетний контракт. 24-летний Марк может сыграть на нескольких позициях (левый вингбек, левый защитник, левый центральный защитник в схеме с тремя оборонцами).
В прошлом сезоне его признали лучшим игроком "Брайтона" – так решили как экс-партнеры, так и болельщики клуба.
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