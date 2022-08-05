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Новые цвета для Зинченко. Кристал Пэлас – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Кристал Пэлас" и "Арсеналом".
Теперь Александр Зинченко выступает не за "Манчестер Сити" – отныне мы будем следить за игрой украинца в другом коллективе чемпионата Англии. Дерби Лондона – хороший повод дебютировать за "канониров" в официальной встрече. Выйдет ли Зинченко на поле? Сможет ли "Арсенал" перенести уверенную игру из спаррингов уже в первенство? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 5 августа – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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