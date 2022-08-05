Новые цвета для Зинченко. Кристал Пэлас – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Кристал Пэлас" и "Арсеналом".

Теперь Александр Зинченко выступает не за "Манчестер Сити" – отныне мы будем следить за игрой украинца в другом коллективе чемпионата Англии. Дерби Лондона – хороший повод дебютировать за "канониров" в официальной встрече. Выйдет ли Зинченко на поле? Сможет ли "Арсенал" перенести уверенную игру из спаррингов уже в первенство? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 5 августа – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский