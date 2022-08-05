Сезон АПЛ: новый формат и новые звезды

Сезон Английской премьер лиги 2022/23 впервые в своей истории стартует в первый уикенд августа, на неделю раньше обычного. Связано это с проведением чемпионата мира, который пройдет в Катаре в ноябре и декабре этого года. Соответственно, в сезоне АПЛ будет перерыв Сразу после 16-го тура, запланированного на 12-13 ноября, клубы обязаны отпустить игроков в расположение своих сборных. Возвращается чемпионат Англии на Boxing Day тур 26 декабря, а заканчивается 28 мая 2023 года.

Первый легальный букмекер Parimatch Ukraine уже рассчитал шансы английских клубов на титул и прогнозирует интригующие результаты.

Кроме вынужденной паузы в чемпионате, в этом году АПЛ ждет еще одно важное изменение – возможность для команд проводить пять замен в матче, вместо трех, но только в три подхода. Это правило уже было апробировано в постководный период, а в марте клубы АПЛ проголосовали за то, чтобы вернуть его на постоянной основе.

Официально все заявки клубов на сезон будут сформированы только 1 сентября. В это время закрывается трансферное окно для Англии. Регистрировать новых игроков в АПЛ было разрешено с 10 июня, и английские гранды уже объявили о топовых подписаниях, но точно будем знать, кто будет зажигать в АПЛ в этом сезоне, а кто покинет лучшую лигу мира, только с 6-го тура чемпионата.

К нынешней чемпионской гонке в Англии присоединяются "Фулхем", "Борнмут" и "Ноттингем Форест", успешно преодолевшие сито Чемпионшипа прошлого сезона. Среди главных претендентов на титул остаются действующий чемпион "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Именно эти два клуба делили между собой "золото" последние 5 сезонов, причем счет 4:1 в пользу "Сити".

Интриги первого тура

"Кристал Палас" - "Арсенал"

Сезон АПЛ начнется 5 августа лондонским дерби, в котором "Кристал Палас" будет принимать "Арсенал" Александра Зинченко. Капитан сборной Украины стал одним из тех, кто уже решил свою клубную судьбу и перебрался в "красный" Лондон из "Манчестер Сити". "Канониры" в этом сезоне серьезно настроены вернуть себе место минимум в топ-4, о чем свидетельствует не только подписание Зинченко, но и приход в команду Артеты еще одного лидера "горожан" Жезуша. Что касается самого матча, то "Арсенал" выиграл лишь один из последних 8 поединков с этим соперником. Более того, в прошлом сезоне на "Селгерст Парк" "красные" уступили со счетом 3:0, что в дальнейшем стоило им путевки в Лигу чемпионов. А учитывая, что "Кристалл Палас" тренирует легенда "Арсенала" Патрик Вийера, матч открытие сезона обещает быть принципиальным и эмоциональным.

"Эвертон" – "Челси"

Челси в этом году сделал самый главный трансфер - сменил владельца и команду менеджеров клуба. С мая "аристократы" принадлежат группе американских бизнесменов. Именно они уже приобрели для Тухеля английского бунтаря Рахима Стерлинга из "МанСити" и опытного защитника "Лацио" Калиду Кулибали. При этом лондонцы позволили себе расстаться с несколькими звездами, в том числе Лукаку, Рюдигером, Кристенсеном и Саулем. Очевидно, что дверь клуба в "синем" Лондоне еще не закрыта, поскольку чемпионских амбиций здесь никто не скрывает. Что касается "Эвертона", чудом спасшегося от понижения в классе в прошлом сезоне, то "ириски" отдали свою главную атакующую силу – Ришарлисона – в "Тоттенхэм" за 56 миллионов евро. Потенциальную замену Лэмпард пока не нашел. Но это совсем не значит, что он не готов дать бой своей бывшей команде на старте АПЛ. "Челси" проиграли 4 последних матча на "Гудисон Парк", более того, выиграли лишь однажды в последних 8 поединках в гостях у "ирисок".

"Лестер Сити" – "Брентфорд"

"Лестер" пока не проявляет свои амбиции на трансферном рынке и пытается сохранить костяк команды, которая в прошлом году остановилась в шаге от попадания в еврокубки. При чем на Мэддисона до сих пор претендует "Ньюкасл", а на Фофана положил глаз "Челси", переговоры идут, и как все решится для игроков и клуба станет очевидно ближе к осени. Оба готовятся к старту сезона с "лисами", и, скорее всего, сыграют с "Брентфордом". "Пчелы" этим летом приятно удивили нас, подписав атакующего полузащитника "Днепра" Егора Ярмолюка. Его дебют а АПЛ может состояться уже в первом туре. Правда, "Лестер" победил в четырех последних поединках против этого соперника, хотя пропускал в трех из них. И если игровая интрига в матче не очевидна, то он все же может быть особенным для Джейми Варди. Если англичанин забьет, то повторит рекорд Ширера, Лэмпарда и Руни, каждый из которых забил по 8 мячей в первых турах сезонов АПЛ. Нападающий "лисов" отмечался голом в первых матчах сезона пока всего 7 раз.

Если не Роналду, то кто?

Главная звезда АПЛ в прошлом сезоне Криштиану Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" уже в этим летом. И хотя манкунианцы делают все возможное, чтобы уменьшить желание португальца уйти (даже вновь вернувшийся в "МЮ" Сэр Алекс Фергюсон уговаривал Криша остаться), у КриРо могут быть свои планы на будущее. К примеру, в Мадриде.

Но в Англию уже перебрался игрок, который может оставить Криштиану в своей тени. Эрлинг Голланд – игрок "Манчестер Сити", умеет держать внимание на себе. Норвежцу еще предстоит адаптироваться в Англии, но с его ценником в 75 миллионов и зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю требовать от него будут здесь и сейчас. И это должно быть феерично!

Ливерпуль тоже может похвастаться супер-трансфером. Дарвин Нуньес из "Бенфики" уже готовится сыграть на "Энфилде". У 22-летнего уругвайца фантастическая статистика в прошлом сезоне: 34 мяча в 41 поединке, и если он так будет зажигать в АПЛ, то "мерсисайдцы" будут носить его на руках.

И традиционно болеем за украинцев в АПЛ: Зинченко, Миколенко и теперь Ярмолюка.

А сделать сезон АПЛ еще ярче можно с первым легальным букмекером Parimatch Ukraine! Заряжай на своих!