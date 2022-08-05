Строя амбициозный проект. Ньюкасл продлил контракт с главным тренером

Английский "Ньюкасл" продлил контракт с главным тренером.

По данным официального сайта "сорок", 44-летний Эдди Хау подписал долгосрочную сделку. При этом, стоит отметить, что детали контракта стороны не разглашают.

???? A message from the boss!



⚫️⚪️ pic.twitter.com/NHnYIIT4pU — Newcastle United FC (@NUFC) August 5, 2022

Хау принял "Ньюкасл" в середине прошлого сезона и поднял команду со дна таблицы. До него "сороки" не добыли ни одной победы, с ним - взобрались на 11 место и были одной из лучших команд второго круга.

Первйы матч нового сезона "Ньюкасл" проведет в субботу. Соперник - "Ноттингем Форест".