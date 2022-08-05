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Строя амбициозный проект. Ньюкасл продлил контракт с главным тренером
"Сороки" при нем прогрессируют
Фото: Sky Sports
Английский "Ньюкасл" продлил контракт с главным тренером.
По данным официального сайта "сорок", 44-летний Эдди Хау подписал долгосрочную сделку. При этом, стоит отметить, что детали контракта стороны не разглашают.
???? A message from the boss!— Newcastle United FC (@NUFC) August 5, 2022
⚫️⚪️ pic.twitter.com/NHnYIIT4pU
Хау принял "Ньюкасл" в середине прошлого сезона и поднял команду со дна таблицы. До него "сороки" не добыли ни одной победы, с ним - взобрались на 11 место и были одной из лучших команд второго круга.
Первйы матч нового сезона "Ньюкасл" проведет в субботу. Соперник - "Ноттингем Форест".
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