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Зинченко дебютирует за Арсенал в первом туре АПЛ

Англия
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Зинченко дебютирует за Арсенал в первом туре АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В эту пятницу, пятого августа, стартует новый сезон чемпионата Англии. В первой игре встретятся "Арсенал" и "Кристал Пэлас".

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Именно в этом матче свой дебют за новую команду совершит Александр Зинченко. Микель Артета дал шанс украинцу сыграть с первых минут, причем на позиции левого фулбека.

Начало матча "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - в 22:00.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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