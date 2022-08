Зинченко дебютирует за Арсенал в первом туре АПЛ

В эту пятницу, пятого августа, стартует новый сезон чемпионата Англии. В первой игре встретятся "Арсенал" и "Кристал Пэлас".

Именно в этом матче свой дебют за новую команду совершит Александр Зинченко. Микель Артета дал шанс украинцу сыграть с первых минут, причем на позиции левого фулбека.

Our first starting XI of 2022/23 ✊



???????? Odegaard captains the side

???????????????????????????? @BukayoSaka87 on the wing

???????? @GabrielJesus9 in attack#CRYARS