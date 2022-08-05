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Зинченко дебютирует за Арсенал в первом туре АПЛ
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В эту пятницу, пятого августа, стартует новый сезон чемпионата Англии. В первой игре встретятся "Арсенал" и "Кристал Пэлас".
Именно в этом матче свой дебют за новую команду совершит Александр Зинченко. Микель Артета дал шанс украинцу сыграть с первых минут, причем на позиции левого фулбека.
Our first starting XI of 2022/23 ✊— Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022
???????? Odegaard captains the side
???????????????????????????? @BukayoSaka87 on the wing
???????? @GabrielJesus9 in attack#CRYARS
Начало матча "Кристал Пэлас" - "Арсенал" - в 22:00.
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