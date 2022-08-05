АПЛ. Кристал Пэлас - Арсенал 0:2. Первый ассист и первая победа Зинни

Первый гол Премьер-лиги 2022/23 забил Габриэл Мартинелли, первый ассист сделал Александр Зинченко, первый клиншит у Аарона Рэмсдейла, первая желтая карточка – у Гранита Джаки за симуляцию. “Арсенал” начинает новый сезон непростой победой над “Кристал Пэлас”.

В прошлом сезоне “канониры” взяли всего одно очко в двух матчах с “Пэлас”, на “Селхерст Парк” с разгромным счетом победила команда Патрика Виейра. “Пэлас” не самый удобный соперник для “Арсенала”.

Поэтому победа и игра “Арсенала” были не самыми яркими. Хотя именно этого – яркости и забитых голов – хотелось ожидать после побед “канониров” в спаррингах с “Челси” и “Севилье”. Но на то они и спарринги – настоящий футбол возвращает все на свои места. Простые победы в АПЛ случаются крайне редко.

За “Арсенал” дебютировали три футболиста – Салиба наконец-то пробился в основной состав после трех лет аренд, старты Жезуса и Зинченко читались по последним спаррингам. Артета наигрывал состав, и каждый болельщик “Арсенал” мог бы назвать старт команды на матч с “Пэлас”, если разбудить его среди ночи.

“Арсенал” начал матч с атак. Зинченко, как и ожидалось, выполнял гибридную роль. Часто при атаках “канониров” он занимал позицию в центре поля, полностью отдавая левый фланг Мартинелли. Но при обороне украинец действовал более консервативно и соответственно со своей номинальной ролью.

Мартинелли мог забивать первый гол АПЛ нового сезона на шестой минуте, но ударил рядом со штангой после прохода Жезуса. Но все же именно одному из трех Габи “Арсенала” было суждено забить первый мяч новый кампании.

Это была домашняя заготовка. Подача Сака с углового, Зинченко сделал рывок в штрафную на угол вратарской, принял мяч головой и перенаправил его ближе к воротам, Салиба и Парти пролетели мимо, но Мартинелли сориентировался и забил гол.

Debut assist for Zinny ???? pic.twitter.com/z5guswRl2o — Arsenal (@Arsenal) August 5, 2022

В прошлом сезоне “Пэлас” был одной из худшей команд лиги при обороне стандартов, “Арсенал” – одним из лучших после угловых. Некоторые тренды переносятся из сезона в сезон.

“Пэлас” проснулся только на 35-й минуте. Хозяевам удалось перенести игру на половину поля “Арсенала” и создать свой момент. Тоже после стандарта. Подача со штрафного, Зинченко проиграл борьбу в воздухе Андерсену, но Эдуару не удалось повторить подвиг Мартинелли – хороший сэйв сделал кипер “Арсенала” Рэмсдейл.

Во второй раз вратарю “канониров” сертьезно пришлось включиться игру во втором тайме, когда Уайт проспал подключение Эзе. Рэмсдейл вовремя срезал угол и атакующий хавбек пробил неудачно.

В целом хозяева во втором тайме больше контролировали мяч и будет преувеличением сказать, что игра была под контролем “Арсенала”. Но “Пэлас” не удавалось доводить свои атаки до точного удара, “орлам” не хватало искры и резкости.

Она появилась у “Арсенала” после двойной замены Артеты. Нкетиа начал вторую голевую атаку “канониров” пасом на Сака, вингер “Арсенала” расшатал Митчелла, выполнил удар/прострел и Гэхи срезал мяч в свои ворота.

2:0 – не фееричная, но солидная победа “Арсенала” в первом туре нового сезона. Артета должен быть доволен.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Арсенал” 0:2

Голы: Мартинелли 20, Гэхи 85 (авт.)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп (Хьюз 86), Дукуре (Миливоевич 75) – Айю, Эзе (Эбиовеи 86), Заа – Эдуар (Матета 58)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни 83) – Парти, Джака – Сака, Эдегор (Локонга 90+3), Мартинелли – Жезус (Нкетиа 83)

Предупреждения: Клайн 64 – Джака 44, Уайт 60