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Защитник Лестера в спарринге порвал ахиллово сухожилие

Англия
(1 голосов)

Минимум полгода без игры

Защитник Лестера в спарринге порвал ахиллово сухожилие

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Pantling

Новина українською

У правого латераля "Лестера" Рикарду Перейры диагностирован разрыв ахиллова сухожилия после товарняка с "Севильей" (1:0).

По словам менеджера Брендана Роджерса, защитник вернется на поле не ранее чем через шесть месяцев - то есть, уже в 2023 году. Даже теоретических шансов поехать на ЧМ у него нет.

Проблемы Перейры начались в марте 2020-го с разрыва крестообразной связки правого колена. С тех пор он редко покидает лазарет - в сезоне-2021/22 Рикарду суммарно набегал 992 минуты в 14 матчах АПЛ, забив 1 гол.

Помимо Перейры у "Лестера" есть еще одна неприятная, но краткосрочная потеря - фланговый хав Харви Барнс пропустит пару недель из-за болей в колене.

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В статье: Лестер Сити Рикарду Перейра
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Источник:
ФК "Лестер"

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
05.08.2022 в 23:19
Караваев нужно покупать
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