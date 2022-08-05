Защитник Лестера в спарринге порвал ахиллово сухожилие

У правого латераля "Лестера" Рикарду Перейры диагностирован разрыв ахиллова сухожилия после товарняка с "Севильей" (1:0).

По словам менеджера Брендана Роджерса, защитник вернется на поле не ранее чем через шесть месяцев - то есть, уже в 2023 году. Даже теоретических шансов поехать на ЧМ у него нет.

Проблемы Перейры начались в марте 2020-го с разрыва крестообразной связки правого колена. С тех пор он редко покидает лазарет - в сезоне-2021/22 Рикарду суммарно набегал 992 минуты в 14 матчах АПЛ, забив 1 гол.

Помимо Перейры у "Лестера" есть еще одна неприятная, но краткосрочная потеря - фланговый хав Харви Барнс пропустит пару недель из-за болей в колене.