Официально: Ди Си Юнайтед Уэйна Руни подписал Бентеке

"Ди Си Юнайтед" объявил о подписании нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. Бельгиец подписал контракт на 2.5 года.

В соглашении также прописана возможность продления ещё на год.

"Кристиан – топ-игрок, который долгое время играл на самом высоком уровне. Его опыт и способность забивать голы и помогать команде будут бесценны. Подписать его – потрясающе для команды и для меня. Он будет иметь огромное значение", – сказал главный тренер команды Уэйн Руни.

За "Кристал Пэлас" Бентеке провел 162 матча и забил 35 голов. Он выступал за "орлов" с 2016 года, когда перешел туда из "Ливерпуля".