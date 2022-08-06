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Официально: Ди Си Юнайтед Уэйна Руни подписал Бентеке

Англия
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Великий уезжает за океан

Официально: Ди Си Юнайтед Уэйна Руни подписал Бентеке

Фото: Premier League/Автор - невідомий

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"Ди Си Юнайтед" объявил о подписании нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. Бельгиец подписал контракт на 2.5 года.

В соглашении также прописана возможность продления ещё на год.

"Кристиан – топ-игрок, который долгое время играл на самом высоком уровне. Его опыт и способность забивать голы и помогать команде будут бесценны. Подписать его – потрясающе для команды и для меня. Он будет иметь огромное значение", – сказал главный тренер команды Уэйн Руни.

За "Кристал Пэлас" Бентеке провел 162 матча и забил 35 голов. Он выступал за "орлов" с 2016 года, когда перешел туда из "Ливерпуля".

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В статье: Уэйн Руни Кристиан Бентеке Кристал Пэлас (Лондон) Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
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