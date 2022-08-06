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Официально: Ди Си Юнайтед Уэйна Руни подписал Бентеке
Великий уезжает за океан
Фото: Premier League/Автор - невідомий
"Ди Си Юнайтед" объявил о подписании нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке. Бельгиец подписал контракт на 2.5 года.
Benteke on the way ???? #VamosUnited || @chrisbenteke ???? pic.twitter.com/XcP9rqHi2h— D.C. United (@dcunited) August 5, 2022
В соглашении также прописана возможность продления ещё на год.
"Кристиан – топ-игрок, который долгое время играл на самом высоком уровне. Его опыт и способность забивать голы и помогать команде будут бесценны. Подписать его – потрясающе для команды и для меня. Он будет иметь огромное значение", – сказал главный тренер команды Уэйн Руни.
За "Кристал Пэлас" Бентеке провел 162 матча и забил 35 голов. Он выступал за "орлов" с 2016 года, когда перешел туда из "Ливерпуля".
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