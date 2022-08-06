Кристал Пэлас - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов

“Арсенал” продемонстрировал свою готовность к новому сезону победой над “Кристал Пэлас” в первом туре английской Премьер-лиги. Александр Зинченко прогнозируемо вышел в старте “канониров” и поучаствовал в первом голе ворота “Пэлас” – украинец сделал ассист после углового на Мартинелли. Еще один мяч “Арсенал” забил во втором тайме – защитник “Кристал Пэлас” Гэхи срезал мяч в свои ворота после прострела Сака.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Арсенал” 0:2

Голы: Мартинелли 20, Гэхи 85 (авт.)