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Кристал Пэлас - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
Кристал Пэлас – Арсенал ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 5 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” продемонстрировал свою готовность к новому сезону победой над “Кристал Пэлас” в первом туре английской Премьер-лиги. Александр Зинченко прогнозируемо вышел в старте “канониров” и поучаствовал в первом голе ворота “Пэлас” – украинец сделал ассист после углового на Мартинелли. Еще один мяч “Арсенал” забил во втором тайме – защитник “Кристал Пэлас” Гэхи срезал мяч в свои ворота после прострела Сака.
Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Селхерст Парк”
Голы: Мартинелли 20, Гэхи 85 (авт.)
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