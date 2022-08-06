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На счету Зинченко в первом матче за Арсенал один удар, пять перехватов и 82% точность передач

Англия
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Результаты игры Александра на "Селхерст Парк"

На счету Зинченко в первом матче за Арсенал один удар, пять перехватов и 82% точность передач

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Аналитические порталы подвели итоги первого официального матча Александра Зинченко в составе лондонского "Арсенала". Whoscored и Sofascore признали украинского левого защитника лучшим игроком поединка против "Кристалл Пелас".

В общей сложности Зинченко провел на поле 83 минуты. За это время он сделал одну голевую передачу, однажды пробил по воротам, имеет 82% точность передач (40 точных из 49 и 2 из них ключевые), выиграл две из четырех верховых дуэлей, пять раз отобрал мяч (четвертый показатель в матче), также у украинца две потери мяча.

Напомним, что стартовый матч сезона в АПЛ "Кристалл Пелас" – "Арсенал" завершился победой "канониров" 2:0. В первом тайме после скидки головой Зинченко отличился Мартинелли, а перед завершением встречи Гехи срезал мяч в свои ворота.

На счету Зинченко в первом матче за Арсенал один удар, пять перехватов и 82% точность передач - изображение 1

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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