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На счету Зинченко в первом матче за Арсенал один удар, пять перехватов и 82% точность передач
Результаты игры Александра на "Селхерст Парк"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитические порталы подвели итоги первого официального матча Александра Зинченко в составе лондонского "Арсенала". Whoscored и Sofascore
В общей сложности Зинченко провел на поле 83 минуты. За это время он сделал одну голевую передачу, однажды пробил по воротам, имеет 82% точность передач (40 точных из 49 и 2 из них ключевые), выиграл две из четырех верховых дуэлей, пять раз отобрал мяч (четвертый показатель в матче), также у украинца две потери мяча.
⭐️ Oleksandr Zinchenko: MotM - Crystal Palace 0-2 @Arsenal— WhoScored.com (@WhoScored) August 5, 2022
???? Key passes - 2
????️ Assists - 1
???? Shots - 1
???? Tackles - 5
???? Interceptions - 3
☄️ Clearances - 1
????️ Rating - 8.10
???? Not a bad start to life for Arsenal!#CRYARS
Напомним, что стартовый матч сезона в АПЛ "Кристалл Пелас" – "Арсенал"
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