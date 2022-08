На счету Зинченко в первом матче за Арсенал один удар, пять перехватов и 82% точность передач

Аналитические порталы подвели итоги первого официального матча Александра Зинченко в составе лондонского "Арсенала". Whoscored и Sofascore признали украинского левого защитника лучшим игроком поединка против "Кристалл Пелас".

В общей сложности Зинченко провел на поле 83 минуты. За это время он сделал одну голевую передачу, однажды пробил по воротам, имеет 82% точность передач (40 точных из 49 и 2 из них ключевые), выиграл две из четырех верховых дуэлей, пять раз отобрал мяч (четвертый показатель в матче), также у украинца две потери мяча.

⭐️ Oleksandr Zinchenko: MotM - Crystal Palace 0-2 @Arsenal



???? Key passes - 2

????️ Assists - 1

???? Shots - 1

???? Tackles - 5

???? Interceptions - 3

☄️ Clearances - 1

????️ Rating - 8.10



???? Not a bad start to life for Arsenal!#CRYARS