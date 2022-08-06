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Артета прокомментировал дебют Зинченко за Арсенал в АПЛ

Англия
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Адаптация новичков поражает наставника

Артета прокомментировал дебют Зинченко за Арсенал в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу игры своей команды против "Кристалл Пелас" в стартовом туре нового сезона АПЛ. Напомним, что "канониры" одержали победу 2:0, а голевую передачу на первый гол сделал Александр Зинченко.

"Очень приятно побеждать. Три очка, не пропустили против действительно тяжелого соперника на действительно тяжелом стадионе, - приводит слова наставника пресс-служба "Арсенала". - Как мы и ожидали, у нас были жесткие периоды в матче. Однако мы показали большую устойчивость, и это действительно позитив. Мы выглядели остро, мобильно и играли так, как хотело. В общем, положительные эмоции".

Также Артета прокомментировал игру летних новичков команды: Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Уильяма Салибы.

"Уильям Салиба дебютировал за "Арсенал" в выездном матче против очень физической команды - это большая задача. И то, как этот парень решал каждую ситуацию, он заслуживает большого количества комплиментов. Я похлопал его по спине, потому что он выглядел здорово.

Алекс [Зинченко] и Габби [Жезус] имеют опыт игр в АПЛ, они выходили на поле много-много раз. Но "Арсенал" для них все-таки новая команда. И то, как они адаптировались, впечатляет", - подытожил коуч.

Ранее мы сообщали, что в первом матче за "Арсенал" на счету Зинченко 82% точных пасов, 1 ассист, 1 удар и 2 ключевые передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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