Артета прокомментировал дебют Зинченко за Арсенал в АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу игры своей команды против "Кристалл Пелас" в стартовом туре нового сезона АПЛ. Напомним, что "канониры" одержали победу 2:0, а голевую передачу на первый гол сделал Александр Зинченко.

"Очень приятно побеждать. Три очка, не пропустили против действительно тяжелого соперника на действительно тяжелом стадионе, - приводит слова наставника пресс-служба "Арсенала". - Как мы и ожидали, у нас были жесткие периоды в матче. Однако мы показали большую устойчивость, и это действительно позитив. Мы выглядели остро, мобильно и играли так, как хотело. В общем, положительные эмоции".

Также Артета прокомментировал игру летних новичков команды: Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Уильяма Салибы.

"Уильям Салиба дебютировал за "Арсенал" в выездном матче против очень физической команды - это большая задача. И то, как этот парень решал каждую ситуацию, он заслуживает большого количества комплиментов. Я похлопал его по спине, потому что он выглядел здорово. Алекс [Зинченко] и Габби [Жезус] имеют опыт игр в АПЛ, они выходили на поле много-много раз. Но "Арсенал" для них все-таки новая команда. И то, как они адаптировались, впечатляет", - подытожил коуч.