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Артета прокомментировал дебют Зинченко за Арсенал в АПЛ
Адаптация новичков поражает наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими мыслями по поводу игры своей команды против "Кристалл Пелас" в стартовом туре нового сезона АПЛ. Напомним, что "канониры" одержали победу 2:0, а голевую передачу на первый гол сделал Александр Зинченко.
"Очень приятно побеждать. Три очка, не пропустили против действительно тяжелого соперника на действительно тяжелом стадионе, - приводит слова наставника пресс-служба "Арсенала". - Как мы и ожидали, у нас были жесткие периоды в матче. Однако мы показали большую устойчивость, и это действительно позитив. Мы выглядели остро, мобильно и играли так, как хотело. В общем, положительные эмоции".
Также Артета прокомментировал игру летних новичков команды: Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Уильяма Салибы.
"Уильям Салиба дебютировал за "Арсенал" в выездном матче против очень физической команды - это большая задача. И то, как этот парень решал каждую ситуацию, он заслуживает большого количества комплиментов. Я похлопал его по спине, потому что он выглядел здорово.
Алекс [Зинченко] и Габби [Жезус] имеют опыт игр в АПЛ, они выходили на поле много-много раз. Но "Арсенал" для них все-таки новая команда. И то, как они адаптировались, впечатляет", - подытожил коуч.
Ранее мы сообщали, что в первом матче за "Арсенал"
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