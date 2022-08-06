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Виллиан может вернуться в АПЛ

Англия
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У игрока есть интересное предложение

Виллиан может вернуться в АПЛ

Новина українською

Вингер "Коринтианса" и экс-игрок "Шахтера" Виллиан может вернуться в английский чемпионат в текущее трансферное окно. Известно, что в переходе 33-летнего футболиста заинтересован новичок АПЛ "Фулхэм".

Ранее также сообщалось, что бразилец хочет покинуть "Коринтианс" из-за угроз, которые получает он и его семья после неудачных выступлений за команду.

Напомним, на Туманном альбионе Виллиан играл за "Челси" и "Арсенал". В активе экс-вингера "Шахтера" насчитывается 36 голов и 44 ассиста в 258 матчах АПЛ.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
Goal.com

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