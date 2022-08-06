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Виллиан может вернуться в АПЛ
У игрока есть интересное предложение
Вингер "Коринтианса" и экс-игрок "Шахтера" Виллиан может вернуться в английский чемпионат в текущее трансферное окно. Известно, что в переходе 33-летнего футболиста заинтересован новичок АПЛ "Фулхэм".
Ранее также сообщалось, что бразилец хочет
Напомним, на Туманном альбионе Виллиан играл за "Челси" и "Арсенал". В активе экс-вингера "Шахтера" насчитывается 36 голов и 44 ассиста в 258 матчах АПЛ.
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