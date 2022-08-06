Виллиан может вернуться в АПЛ

Вингер "Коринтианса" и экс-игрок "Шахтера" Виллиан может вернуться в английский чемпионат в текущее трансферное окно. Известно, что в переходе 33-летнего футболиста заинтересован новичок АПЛ "Фулхэм".

Ранее также сообщалось, что бразилец хочет покинуть "Коринтианс" из-за угроз, которые получает он и его семья после неудачных выступлений за команду.

Напомним, на Туманном альбионе Виллиан играл за "Челси" и "Арсенал". В активе экс-вингера "Шахтера" насчитывается 36 голов и 44 ассиста в 258 матчах АПЛ.