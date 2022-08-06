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Фабрицио Романо подтвердил, что опорник Лилля станет новым партнером Миколенко в Эвертоне

Англия
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Очередное усиление для команды Лэмпарда

Фабрицио Романо подтвердил, что опорник Лилля станет новым партнером Миколенко в Эвертоне

Фото: twitter.com/losclive / Автор невідомий

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Опорный полузащитник "Лилля" Амаду Онана в ближайшее время станет игроком ливерпульского "Эвертона". Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Ириски" согласовали с французами трансфер футболиста за 36 миллионов евро, а затем еще 4 млн – в качестве бонусов. Кроме этого, "доги" получат 20% возможной перепродажи бельгийца. В данный момент 20-летний игрок находится в Англии для прохождения медосмотра.

Также известно, что следующим трансфером "Эвертона" может стать сделка с "ПСЖ" по полузащитнику Идриссе Гуйе. Опорник ранее уже защищал цвета ливерпульского клуба.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лилль Виталий Миколенко Амаду Онана
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Источник:
Fabrizio Romano

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