Фабрицио Романо подтвердил, что опорник Лилля станет новым партнером Миколенко в Эвертоне

Опорный полузащитник "Лилля" Амаду Онана в ближайшее время станет игроком ливерпульского "Эвертона". Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

"Ириски" согласовали с французами трансфер футболиста за 36 миллионов евро, а затем еще 4 млн – в качестве бонусов. Кроме этого, "доги" получат 20% возможной перепродажи бельгийца. В данный момент 20-летний игрок находится в Англии для прохождения медосмотра.

Также известно, что следующим трансфером "Эвертона" может стать сделка с "ПСЖ" по полузащитнику Идриссе Гуйе. Опорник ранее уже защищал цвета ливерпульского клуба.