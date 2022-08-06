"Хороший и надежный дебют". Что пишут британские журналисты о дебюте Зинченко за Арсенал

Украинский легионер "Арсенала" Александр Зинченко в пятницу дебютировал в официальном матче за "канониров". Премьерная игра оставила хорошее впечатление и у аналитиков, признавших его лучшим игроком встречи , и у английских журналистов.

The Times: Александр Зинченко, капитан сборной Украины, как и Жезус, один из лидеров "Арсенала" и может повести команду за собой. Он поразил своей игрой и голевой передачей на Габриэля Мартинелли на первый мяч в игре, прежде чем устать. Оценка – 7.

ESPN: Уильям Салиба, Габриэль Жезус и Александр Зинченко дебютировали в "Арсенале" на "Селхерст Парк" и все по-разному внесли свой вклад в тяжелую победу. Удар головой Зинченко был ключевым компонентом разумного углового розыгрыша, который позволил Габриэлю Мартинелли открыть счет. Это только начало, но все трое показали свой потенциал. Оценка – 7.

Mirror: Несмотря на то, что после перехода из "Манчестер Сити" Зинченко обсуждали на роль полузащитника, украинец вышел на игру на позиции левого защитника, где его чаще всего использовали действующие чемпионы. Зинченко хорошо двигался вперед и спокойно чувствовал себя на контроле мяча на протяжении всего матча. Технически одаренный игрок даже сумел отметить свой дебют за "канониров" голевой передачей после того, как он вырвался на пространство после углового, чтобы снабдить Мартинелли первым голом. Даже в широкой позиции Зинченко продемонстрировал отличную дебютную игру и продемонстрировал некоторые способности плеймейкера, которые Артета надеется использовать, подчеркивая, почему испанец так отчаянно стремился воссоединиться с 25-летним игроком.

The Telegraph: Александр Зинченко показал все свои разумные качества, которые приносили ему игровое время в "Манчестер Сити".

The Guardian: Двое новичков из "Манчестер Сити" вместе выигрывали чемпионат в мае; Артета не скрывал своей надежды, что такой опыт скажется на их новых товарищах по команде. Жезус был, по словам его менеджера, "наэлектризованным" изначально, но именно Зинченко помог пробить рутинную защиту "Пэлас" в штрафной площадке. Сначала казалось, что Сака перебил с углового с правой стороны, но на самом деле это был элемент чистого, простого артистизма: Зинченко совершил на дальний край штрафной забегание, которое не заметили соперники, и не было сомнения, что это было намерение, когда он согнул свою шею к мячу, отправляя его в противоположную сторону, чтобы Габриэль Мартинелли вовремя прыгнул и кивнул через Гуаиту.

The Guardian: Габриэль Жезус хорошо выглядел. Некоторое время был неплох Александр Зинченко. Уильям Салиба был очень хорошим и привлечет больше внимания. Зинченко был поразительно подвижным, сделав в первые полчаса больше всего касаний к мячу, чем кто-либо другой на поле. Он приложил руку к первому голу, найдя пять ярдов пространства без присмотра и выполнил забег до края штрафной. Скидка головой. Мартинелли сбросил в ворота.

Standard: Хороший, надежный дебют левого защитника, отдавшего результативную передачу, скинув мяч головой на Мартинелле во время розыгрыша углового. Оценка – 7.