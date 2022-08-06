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Эвертон - Челси | Онлайн матч | АУДИО

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(1 голосов)

Держим кулаки за Виталия Миколенко

Эвертон - Челси | Онлайн матч | АУДИО

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Новина українською

Сезон для "ирисок" ожидается трудным. Возможно, даже тяжелее, чем был предыдущий. И все же команда Виталия Миколенко сдаваться не собирается и будет бороться в каждом матче. Также верим, что украинский защитник не просто сохранит доверие главного тренера, но и будет добавлять в каждой игре. Именно за его действиями, если не произойдет форс-мажора и он выйдет на поле, сегодня мы и будем внимательно следить.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 6 августа – в 19.25 по киевскому времени.

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Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Егор Старков

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко
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