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Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать
Похвала от легенды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Англии, а нынче эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высоко оценил игру украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко в поединке против "Кристал Пэлас". Об этом он сказал в эфире Sky Sports.
"Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он заполняет те же позиции в середине поля, как это было в "Ман Сити", - признаётся Каррагер. - В других случаях он играл очень высоко и широко. В его игре отличный микс".
Напомним, что вчера Зинченко провёл первый официальный матч за "канониров",
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