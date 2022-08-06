Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать

Бывший игрок сборной Англии, а нынче эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высоко оценил игру украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко в поединке против "Кристал Пэлас". Об этом он сказал в эфире Sky Sports.

"Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он заполняет те же позиции в середине поля, как это было в "Ман Сити", - признаётся Каррагер. - В других случаях он играл очень высоко и широко. В его игре отличный микс".