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Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать

Англия
(5 голосов)

Похвала от легенды

Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок сборной Англии, а нынче эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высоко оценил игру украинского защитника "Арсенала" Александра Зинченко в поединке против "Кристал Пэлас". Об этом он сказал в эфире Sky Sports.

"Очень интересно наблюдать за Зинченко. Он заполняет те же позиции в середине поля, как это было в "Ман Сити", - признаётся Каррагер. - В других случаях он играл очень высоко и широко. В его игре отличный микс".

Напомним, что вчера Зинченко провёл первый официальный матч за "канониров", отметившись голевой передачей. Аналитические порталы назвали его лучшим игроком матча, также украинец собрал хорошую прессу после своего дебюта.

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В статье: Арсенал (Лондон) Джейми Каррагер Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.08.2022 в 16:09
Молодець!
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