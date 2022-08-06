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АПЛ. Фулхэм - Ливерпуль 2:2. Проспать первый тур

Англия
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Ливерпуль провел невыразительный матч, но сумел вырвать ничью 

АПЛ. Фулхэм - Ливерпуль 2:2. Проспать первый тур

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Митрович 32, Митрович 72 (пен.) – Нуньес 64, Салах 81

“Фулхэм”: Родак – Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон – Палинья, Харрисон Рид – Бобби Рид (Даффи 90+4), Перейра (Керни 89), Кебано (Соломон 66) – Митрович

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо (Милнер 59), Тьяго (Эллиотт 51) – Салах, Фирмино (Нуньес 51), Диас (Карвалью 78)

Предупреждения: Тете 17, Бобби Рид 90

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Марку Силва Александар Митрович Дарвин Нуньес
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