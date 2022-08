Мохаммед Салах – первый игрок в истории АПЛ, забивавший в первом туре шесть сезонов подряд

Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах установил новый рекорд АПЛ. Он стал первым игроком в истории лиги, которому удавалось забивать в первом туре соревнования в шести сезонах подряд. Сегодня ему удалось сравнять счет в игре с "Фулхэмом", завершившейся со счетом 2:2.

Mohamed Salah becomes the first Premier League player in history to net in the opening fixture of six consecutive seasons