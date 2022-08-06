Мохаммед Салах – первый игрок в истории АПЛ, забивавший в первом туре шесть сезонов подряд

Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах установил новый рекорд АПЛ. Он стал первым игроком в истории лиги, которому удавалось забивать в первом туре соревнования в шести сезонах подряд. Сегодня ему удалось сравнять счет в игре с "Фулхэмом", завершившейся со счетом 2:2.

Mohamed Salah becomes the first Premier League player in history to net in the opening fixture of six consecutive seasons — Watch LFC (@Watch_LFC) August 6, 2022

Египтянин перешел в "Ливерпуль" в июне 2017 года, а уже в августе забил свой первый гол в официальном матче за клуб. Тогда скаузеры сыграли вничью с "Уотфордом" со счетом 3:3. Мохаммед забил лишь один гол – на 57 минуте.

В следующем сезоне Салах открыл счет в матче против "Вест Хэма", который завершился разгромом "Юнайтед" со счетом 4:0. Через год вингер забил клубу-новичку лиги – "Норвичу", игра окончилась победой "Ливерпуля" 4:1. Сезон спустя Мохаммед ввалил хет-трик "Лидсу" ("Ливерпуль" 4:3 "Лидс"). Еще через год – забил "Норвичу" (3:0).