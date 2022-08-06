Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удвоить счет не позволил Миколенко. АПЛ. Эвертон – Челси 0:1
Восемнадцать компенсированных минут!
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 1-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
"Эвертон" – "Челси" 0:1
Голы: Жоржиньо (с пенальти, 45+9)
"Эвертон": Пикфорд – Годфри (Холгейт, 18), Мина (Винагре, 70), Тарковский – Паттерсон, Дукуре, Ивоби, Миколенко – Грей, Гордон, Макнил (Алли, 61)
"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали (Кукурелья, 75) – Джеймс, Канте, Жоржиньо (Галлахер, 90+9), Чилвелл (Лофтус-Чик, 65) – Маунт (Пулишич, 65), Стерлинг, Хавертц (Броя, 75)
Предупреждения: Мина (45+8), Миколенко (80), Холгейт (90+8) – Джеймс (56), Кукурелья (90+11)
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Каррагер - о дебюте Зинченко за Арсенал: Очень интересно за ним наблюдать
- Setanta Sports: Уже готовы взять на себя ответственность трансляции УПЛ
- На фронте погиб воспитанник киевского Динамо Дмитрий Пивень
- Зинченко - лучший игрок стартового матча сезона в АПЛ по оценкам WhoScored
- Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО