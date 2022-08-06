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Удвоить счет не позволил Миколенко. АПЛ. Эвертон – Челси 0:1

Англия
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Восемнадцать компенсированных минут!

Удвоить счет не позволил Миколенко. АПЛ. Эвертон – Челси 0:1

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Эвертон" – "Челси" 0:1

Голы: Жоржиньо (с пенальти, 45+9)

"Эвертон": Пикфорд – Годфри (Холгейт, 18), Мина (Винагре, 70), Тарковский – Паттерсон, Дукуре, Ивоби, Миколенко – Грей, Гордон, Макнил (Алли, 61)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали (Кукурелья, 75) – Джеймс, Канте, Жоржиньо (Галлахер, 90+9), Чилвелл (Лофтус-Чик, 65) – Маунт (Пулишич, 65), Стерлинг, Хавертц (Броя, 75)

Предупреждения: Мина (45+8), Миколенко (80), Холгейт (90+8) – Джеймс (56), Кукурелья (90+11)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ Жоржиньо Фрелло Жоржиньо Виталий Миколенко Бен Годфри
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