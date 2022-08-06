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Соломон официально дебютировал за Фулхэм и помог сыграть вничью с Ливерпулем

Англия
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Экс-вингер "Шахтера" дебютировал в АПЛ

Соломон официально дебютировал за Фулхэм и помог сыграть вничью с Ливерпулем

Фото: Fulham Football Club

Новина українською

В рамках первого тура чемпионата Англии лондонский "Фулхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" – 2:2.

В составе "дачников" в этом поединке дебютировал бывший вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон – израильский нападающий вышел на замену вместо Нескенса Кебано на 66-й минуте встречи, результативными действиями не отличился.

Напомним, 23-летний форвард перешел в английский клуб этим летом. В прошлом сезоне Манор провел за украинскую команду 26 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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