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Соломон официально дебютировал за Фулхэм и помог сыграть вничью с Ливерпулем
Экс-вингер "Шахтера" дебютировал в АПЛ
Фото: Fulham Football Club
В рамках первого тура чемпионата Англии лондонский "Фулхэм"
В составе "дачников" в этом поединке дебютировал бывший вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон – израильский нападающий вышел на замену вместо Нескенса Кебано на 66-й минуте встречи, результативными действиями не отличился.
Напомним, 23-летний форвард перешел в английский клуб этим летом. В прошлом сезоне Манор провел за украинскую команду 26 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 ассиста.
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