Соломон официально дебютировал за Фулхэм и помог сыграть вничью с Ливерпулем

В рамках первого тура чемпионата Англии лондонский "Фулхэм" дома сыграл вничью с "Ливерпулем" – 2:2.

В составе "дачников" в этом поединке дебютировал бывший вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон – израильский нападающий вышел на замену вместо Нескенса Кебано на 66-й минуте встречи, результативными действиями не отличился.

Напомним, 23-летний форвард перешел в английский клуб этим летом. В прошлом сезоне Манор провел за украинскую команду 26 матчей, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 ассиста.