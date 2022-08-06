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Фердинанд о Роналду: Этот старик гарантирует голы каждый сезон
Легендарный защитник о португальце
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался на счет будущего главной звезды "красных дьяволов" Криштиану Роналду.
"Смотрим на состав и думаем: "На кого можно все повесить и сказать, что он будет тянуть всю команду?" Может быть, Бруну Фернандеш, но он не форвард.
Всем очень легко сказать: "Вы должны избавиться от Роналду, вокруг него цирк, он привлекает много внимания…" Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но этот старик гарантирует голы каждый сезон", - рассказал английский эксперт.
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