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Фердинанд о Роналду: Этот старик гарантирует голы каждый сезон

Англия
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(1 голосов)

Легендарный защитник о португальце

Фердинанд о Роналду: Этот старик гарантирует голы каждый сезон

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался на счет будущего главной звезды "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Смотрим на состав и думаем: "На кого можно все повесить и сказать, что он будет тянуть всю команду?" Может быть, Бруну Фернандеш, но он не форвард.

Всем очень легко сказать: "Вы должны избавиться от Роналду, вокруг него цирк, он привлекает много внимания…" Возможно, он привлекает немного больше внимания, чем хочет клуб, но этот старик гарантирует голы каждый сезон", - рассказал английский эксперт.

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В статье: Криштиану Роналду Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
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Источник:
William Hill

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Комментарии (1)
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Dnepryastoboy (Днепр )
06.08.2022 в 20:19
Дід
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