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Фулхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Фулхэм – Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Фулхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Я рад, что мы получили наказание в виде двух потерянных очков”, – сказал Юрген Клопп после матча с “Фулхэмом” в первом туре АПЛ. Новичок лиги дважды выходил вперед после голов Митровича и “Ливерпулю” удалось избежать поражения только благодаря активности Дарвина Нуньеса и Салаха во втором тайме. “Красные” сыграли очень плохо.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Митрович 32, Митрович 72 (пен.) – Нуньес 64, Салах 81

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В статье: Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Александар Митрович Дарвин Нуньес
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