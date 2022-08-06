Фулхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

“Я рад, что мы получили наказание в виде двух потерянных очков”, – сказал Юрген Клопп после матча с “Фулхэмом” в первом туре АПЛ. Новичок лиги дважды выходил вперед после голов Митровича и “Ливерпулю” удалось избежать поражения только благодаря активности Дарвина Нуньеса и Салаха во втором тайме. “Красные” сыграли очень плохо.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Митрович 32, Митрович 72 (пен.) – Нуньес 64, Салах 81