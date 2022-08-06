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Фулхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
Фулхэм – Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Я рад, что мы получили наказание в виде двух потерянных очков”, – сказал Юрген Клопп после матча с “Фулхэмом” в первом туре АПЛ. Новичок лиги дважды выходил вперед после голов Митровича и “Ливерпулю” удалось избежать поражения только благодаря активности Дарвина Нуньеса и Салаха во втором тайме. “Красные” сыграли очень плохо.
Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Крейвен Коттедж”
Голы: Митрович 32, Митрович 72 (пен.) – Нуньес 64, Салах 81
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